MLP: „Auf breitere Marktverwerfungen vorbereitet“

Die Erlöse aus Provisionen und Honoraren gingen leicht zurück auf 232,6 Millionen Euro (Vorjahresquartal: 238,8 Millionen Euro). Besonders stark gewachsen ist laut MLP das Zinsgeschäft der MLP Banking AG mit einem Plus von 231 Prozent auf 11,8 Millionen Euro. Mit 32 Prozent legten auch die Erlöse in der Immobilienentwicklung auf 10,0 Millionen Euro deutlich zu. Ein starkes Erlöswachstum verzeichnete MLP mit 12 Prozent auf 91,7 Millionen Euro in der Sachversicherung. Ein Erlösplus war sowohl in der Altersvorsorge mit 8 Prozent auf 43,6 Millionen Euro als auch in der Krankenversicherung mit 5 Prozent auf 15,4 Millionen Euro zu verzeichnen.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 32,4 Millionen Euro leicht unter Vorjahr (34,6 Millionen Euro). MLP rechnet mit einem EBIT von 75 bis 85 Millionen Euro für das laufende Geschäftsjahr.

„Wir sind auf einem guten Weg, unsere angestrebten Zahlen für das Gesamtjahr zu erreichen. Dabei sind wir auch auf möglicherweise länger andauernde Herausforderungen in Teilen unserer Märkte oder gar breitere Marktverwerfungen vorbereitet. Auch auf unserem ambitionierten mittelfristigen Wachstumspfad kommen wir gut voran und nähern uns kontinuierlich unserem Ziel an, die MLP Gruppe bis Ende 2025 auf die nächste Ebene bei Umsatz und Gewinn zu heben“, so Finanzvorstand Reinhard Loose.