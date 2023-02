Nachhaltigkeit erobert Sachwertinvestments

Der Trend zu nachhaltigen Anlagen ist mittlerweile bei Sachwertinvestments angekommen. Dabei sind zwei große Trends festzustellen: „Zum einen werden klassische Investments wie Immobilien vermehrt in nachhaltigen Varianten aufgelegt“, sagt Daniel Knoblach, Geschäftsführer der Super Global GmbH. „Zum anderen hat sich auch eine ganze Reihe neuer, eigener Themen herausgebildet.“

„Zum einen werden klassische Investments wie Immobilien vermehrt in nachhaltigen Varianten aufgelegt“, sagt Daniel Knoblach, Geschäftsführer der Super Global GmbH. „Zum anderen hat sich auch eine ganze Reihe neuer, eigener Themen herausgebildet.“

Bei Immobilieninvestments wird sowohl bei Neubau wie im Bestand so gut wie ausschließlich unter Berücksichtigung nachhaltiger Grundsätze investiert. „Gerade bei diesen langfristigen Investments wollen Anleger auf der sicheren Seite sein, wenn die Regulierung noch stärker greift“, so Knoblach. „Zudem ermöglichen ESG-konforme Investments auch, die eigenen Klimaschutzziele umzusetzen. Gerade bei großen institutionellen Anlegern ist dies einer der wichtigsten Punkte bei der Auflegung eines Fonds.“

Daniel Knoblach, Super Global GmbH (Foto: Super Global)

Bei der Umsetzung nachhaltiger Anlagen sind mittlerweile klassische Nachhaltigkeitsthemen wie Wind- oder Solarparks immer noch sehr gefragt. „Hier fallen Nachhaltigkeit und Rendite extrem gut zusammen, wie die vergangenen Monate einmal mehr gezeigt haben“, so Knoblach.

Dazu gesellen sich jüngst aber auch immer speziellere Themen, die ohne die Klimadebatte gar nicht erst entstanden wären. „Wir sehen Anfragen etwa für die Errichtung von Ladeinfrastrukturen, für den Aufbau dezentraler Speicherlösungen für grünen Strom oder auch die nachhaltige Aufbereitung von Klärschlämmen“, so Knoblach. „Hier geht oft ein großes gesellschaftliches Interesse mit dem Aufbau einher.“ Und privates Kapital ist in weiten Bereichen dieser Projekte bereits auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten, auch ohne dass der Staat Subventionen ausschüttet.

Um die Themen investierbar zu machen und damit eben auch das private Kapital für diese Aufgaben zu mobilisieren, eignen sich sowohl (Spezial-)Fonds als auch Zertifikate. „Vor allem bei den Sachwertthemen greifen immer mehr Anleger auf etablierte Verbriefungen zurück. So können Sachwertinvestments als investierbare Wertpapiere aufgelegt werden, um speziell für Pensionskassen oder andere professionelle Anleger investierbar zu werden“, so Knoblach. „Gerade für Institutionelle ist die maßgeschneiderte Ausgestaltung in Hinblick auf die Anforderungen der Anlageverordnung wichtig.“