Neue Studie: „Eine Provisionsverbot ist nicht zweckmäßig“

Provisionen: BVK will konstruktiv mit Bafin zusammenarbeiten

Der Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK) begrüßt, dass die Finanzaufsicht Bafin in ihrem Merkblatt keinen fixen Provisionsrichtwert vorgibt. Man werde sich nun intensiv an der Konsultation beteiligen, kündigte der Verband an.