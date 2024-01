Umfrage zu Risiken und neue Versicherungslösungen in der Immobilienbranche

In einem sich wandelnden Wohnungsmarkt mit hoher Nachfrage nach Wohnraum stehen Immobilienfachkräfte vor komplexen Herausforderungen. Eine Umfrage von Hiscox unter Fachleuten in der Immobilienbranche hebt die Risiken hervor, die sich aus der Evolution der Berufsrollen ergeben. Hiscox, das bereits seit 2018 speziell auf die Immobilienwelt zugeschnittene Versicherungslösungen anbietet, hat außerdem Updates für seine Produkte "Hausverwalter by Hiscox" und "Immobilienmakler by Hiscox" durchgeführt.