VPV steigt in das Gewerbegeschäft ein

Die VPV Versicherungen bieten ab sofort auch gewerbliche Kompositversicherungen an. Mit dem neuen Produktpaket „VPV Gewerbe-Schutz“ will das Unternehmen gezielt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) ansprechen und gleichzeitig ein neues Marktsegment für sich erschließen. Der Einstieg in dieses Geschäftsfeld ist Teil der strategischen Weiterentwicklung der VPV.

Einstieg mit drei zentralen Sparten

Zum Start umfasst das neue Angebot drei klassische Versicherungsprodukte: Betriebshaftpflicht-, Inhalts- und Ertragsausfallversicherung. Weitere Sparten sind laut VPV in Vorbereitung und sollen nach und nach ergänzt werden.

Im Fokus stehen aktuell Unternehmen aus dem Handwerk, dem Baugewerbe, dem Handel sowie der Dienstleistungsbranche. Auch Gastronomiebetriebe, Hotels und Vereine zählen zur Zielgruppe. Für sie bietet die VPV branchenspezifische Versicherungslösungen und flankierende Beratungsangebote an.

Neuer Online-Bereich für Gewerbekunden

Begleitend zum Produktstart wurde der Internetauftritt der VPV um einen eigenen Bereich für Gewerbekunden ergänzt. Auch technisch hat sich das Unternehmen für die neue Produktsparte neu aufgestellt: Im Hintergrund kommen erstmals Softwarelösungen von Faktor Zehn zum Einsatz. Diese sollen das Produkt-, Bestands- und Schadenmanagement effizienter und zukunftssicherer gestalten.

Neues Marktsegment

„Mit dem VPV Gewerbe-Schutz erschließen wir ein neues Marktsegment und schaffen zusätzliche Wachstumspotenziale für unsere Ausschließlichkeitsorganisation und Makler. Unser umfassender Beratungsansatz und unsere Produkte richten sich gezielt nach den Bedürfnissen kleiner und mittelgroßer Unternehmen“, erklärt Steffen Guttenbacher, Vorstandsmitglied der VPV.

Projektleiterin Stefanie Fakesch ergänzt: „Unsere Produkt- und Branchenlösungen sind flexibel an die individuellen Bedürfnisse anpassbar und im Marktvergleich sehr gut positioniert. Diese Überzeugung untermauern wir durch unser besonderes Leistungsversprechen – die VPV Besserstellungsgarantie.“

Mit dem Ausbau des Gewerbegeschäfts reagiert die VPV nach eigenen Angaben auf einen wachsenden Bedarf im Mittelstandssektor und will sich dort als verlässlicher Partner positionieren. Unter www.vpv.de/gewerbe erhalten Interessierte ausführliche Informationen zu den Versicherungslösungen sowie direkte Kontaktmöglichkeiten zu Beraterinnen und Beratern.