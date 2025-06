Betriebshaftpflicht: Die Favoriten der Vema-Makler

Ob Büro, Bau oder Gastronomie – eine Betriebshaftpflichtversicherung ist für jeden Gewerbebetrieb essenziell. Doch die Anforderungen sind so vielfältig wie die Branchen selbst. Welche Anbieter in puncto Qualität, Preis und Leistungsbearbeitung überzeugen, wollte die Maklergenossenschaft Vema in ihrer aktuellen Qualitätsumfrage wissen.

Befragt wurden angeschlossene Maklerbetriebe und Genossen, unterteilt nach drei typischen Gewerbesegmenten: Büro/Handel/Handwerk, Bauhaupt-/Baunebengewerbe sowie Gastronomie.

Favoriten im Segment Büro/Handel/Handwerk

In den Bereichen Büro/Handel/Handwerk konnte sich Axa mit 9,36 Prozent der Nennungen durchsetzen – insbesondere in Verbindung mit dem Vema-Deckungskonzept. Auf den weiteren Plätzen folgen Allianz mit 7,98 Prozent und Alte Leipziger mit 7,82 Prozent.

Top-Ten Büro/Handel/Handwerk

Quelle: VEMA

VHV dominiert im Baugewerbe

Im Segment Bauhaupt- und Baunebengewerbe liegt die VHV mit deutlichem Abstand vorn: Sie erhielt 23,64 Prozent der Nennungen. Dahinter folgen R+V mit 11,52 Prozent und die SV SparkassenVersicherung, die mit dem Vema-Deckungskonzept 7,07 Prozent erreichte.

Top-Ten Baugewerbe

Quelle: VEMA

Gastronomie: Die Haftpflichtkasse an der Spitze

In der Gastronomie ist die Haftpflichtkasse mit 13,55 Prozent der klare Favorit der Vema-Partner. Auf Platz zwei folgt Axa (10,99 %, mit Vema-Deckungskonzept), Platz drei belegt die Alte Leipziger mit 8,42 Prozent.

Top-Ten Gastronomie