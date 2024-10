Neuer Assekuradeur eINS.KOM startet

KPMG: Risikokapital-Investitionen in Fintechs 2022 um über 30 Prozent gesunken

Die weltweiten Investitionen in Start-ups aus dem Finanzbereich sind im vergangenen Jahr deutlich gesunken. So flossen 2022 insgesamt 164,1 Milliarden Dollar in Fintechs – das sind 31 Prozent weniger als noch im Rekordjahr 2021 (238,9 Mrd.).