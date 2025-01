Neues Leben am Hamburger Gänsemarkt: Hanse Merkur plant modernen Komplex

Die Hanse Merkur Grundvermögen AG (HMG) hat das Grundstück in der Hamburger Neustadt erworben, auf dem die bekannte Gänsemarktpassage stand, und entwickelt einen modernen Büro- und Geschäftshauskomplex. Das Areal befindet sich in bester Innenstadtlage mit zahlreichen Geschäften, Restaurants und Cafés sowie in unmittelbarer Nachbarschaft der Hamburger Staatsoper und des Jungfernstiegs. Die Nähe zur Binnenalster macht den Standort besonders attraktiv und repräsentativ.

Der achtgeschossige Neubau am Gänsemarkt schließt an die Baukörper der Prachtstraße Colonnaden an. Dadurch entstehen großzügige Innenhöfe und Durchgänge mit einer attraktiven Gastronomie- und Einzelhandelslandschaft, teilte die HMG mit. In den Obergeschoßen werden vor allem flexibel nutzbare Büroflächen, von Open Space bis zu Zellenbürostrukturen, geschaffen. Im rückwärtigen Dachgeschoß bieten Außenterrassen einen Blick über die Dächer zur Binnenalster.

Der Büro- und Geschäftshauskomplex umfasst nach aktuellem Planungsstand eine Gesamtmietfläche von rund 20.700 Quadratmeter, wofür die sehr hohe Nachhaltigkeitszertifizierung LEED Platin angestrebt wird. Die Hanse Merkur Grundvermögen AG übernimmt im Wesentlichen die ursprüngliche Planung. Die Baugenehmigung liegt bereits vor, eine Fertigstellung der seit Oktober 2023 stillstehenden Projektentwicklung ist nun bis Mitte 2028 geplant.

Finanzsenator Dr. Andreas Dressel begrüßt, dass das zentrale Projekt in neue Hände kommt und fortgeführt wird. „Mit der neuen HASPA-Zentrale, der sanierten Finanzbehörde und dem neuen Areal bei der ehemaligen Gänsemarktpassage wird der Gänsemarkt in absehbarer Zeit vollständig in neuem Glanz erstrahlen.“

Die Immobilienprojektentwicklung am Gänsemarkt hat die Hanse Merkur Grundvermögen für eines ihrer Investmentvehikel erworben, an dem sich institutionelle Drittinvestoren beteiligen können. Insgesamt managt die HMG bereits Immobilienwerte für mehr als 70 institutionelle Investoren, darunter Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen, Banken, Sparkassen, Stiftungen und Family Offices. Verkäufer ist der Insolvenzverwalter Professor Dr. Torsten Martini von der Kanzlei Görg

„Absolutes Prestigeobjekt“

„Die HanseMerkur Unternehmensgruppe ist seit 150 Jahren fest in Hamburg verwurzelt. Daher hat es für uns eine besondere Bedeutung, ein neues Stück Hamburg in der Nähe unseres Unternehmenssitzes zu realisieren. Für uns zählt das Objekt am historischen Gänsemarkt zu den absoluten Prestige-Projekten im Herzen der Stadt“, ordnet Eberhard Sautter, Vorstandsvorsitzender der Hanse Merkur, den Kauf ein.

Malte Andes, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Hanse Merkur Grundvermögen AG, sieht in der Premium-Immobilien am Gansemarkt enormes Potenzial: „In dieser Toplage entstehen moderne und nachhaltige Flächen, die stark nachgefragt sein dürften.“