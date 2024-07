True or Fail? Das haben Bill und Tom Kaulitz mit der Gothaer am Hut

Die Musiker- und Influencer-Zwillinge Bill und Tom Kaulitz sind eine Marke. Allein Bill hat 1,8 Millionen Follower auf Instagramm. Das nutzt die Gothaer und startet eine neue Kampage mit beiden in ihren Social Media-Kanälen.

Die Gothaer startet mit den Musiker- und Influencer-Zwillingen Bill und Tom Kaulitz eine Social-Media-Werbekampagne. Das neue Truefail-Format mit den Musikern soll als unterhaltsame und für die Versicherungsbranche eher ungewöhnliche Kommunikationsmaßnahme daherkommen und insbesondere die Zielgruppe der jungen Berufstätigen zwischen 25 und 35 Jahren ansprechen. Ziel sei, die Marke Gothaer aufmerksamkeitsstark, zielgruppengerecht und modern in Szene zu setzen, erklärt Thomas Heindl, Marketingleiter bei der Gothaer.

True Crime liefert die Vorlage

Die Idee hinter Truefail leitet sich von den beliebten True-Crime-Formaten ab, in denen reale Kriminalfälle nacherzählt werden. Im Truefail-Format der Gothaer schätzen die Kaulitz-Zwillinge kuriose Versicherungsfälle mit „true“ oder „fail“ ein.

Moderiert wird das Format von der Singer-Songwriterin Madeline Juno. Eingebettet ist das Quiz in Gesprächsrunden, in denen die beiden Brüder über ihre Musikkarriere, Schwächen und Ängste, Herausforderungen und ihre Zukunft sprechen. Insgesamt umfasst das Format zehn Folgen bestehend aus jeweils fünf Gesprächs- und Quizrunden.

Alle Episoden auf YouTube

Das als „Markenhighlight“ Format wird ausschließlich auf den Social-Media-Plattformen der Gothaer ausgespielt und entsprechend medial beworben. Ziel sei, durch eine reichweitenstarke Verbreitung junge Menschen an das Thema Versicherung heranzuführen und so das Image der Gothaer zu stärken, teilte die Gesellschaft mit. „Durch den sehr hohen Bekanntheitsgrad der Zwillinge und ihre große Community erhoffen wir uns eine Sogwirkung, die das Engagement positiv beeinflusst“, so Stephanie Nippgen, Leiterin Brand & Media bei der Gothaer.

Alle Episoden werden in voller Länge auf dem Gothaer YouTube-Kanal zu sehen sein. Best-Of-Ausschnitte einzelner Folgen werden zielgruppenspezifisch über YouTube Pre- und MidRolls und YouTube Shorts ausgespielt.

Auf den Social-Media-Kanälen Instagram und Facebook der Gothaer werden ausgewählte Inhalte mittels verschiedener Ads gezeigt, die neugierig auf das Format machen sollen. Zusätzlich wird eine aufmerksamkeitsstarke Display-Sonderplatzierung auf der zielgruppenaffinen Plattform des Gothaer-Kooperationspartners Sportdeutschland.TV die Maßnahme bewerben. Die Kampagne läuft nach Angaben des Versicherers bis zum 25. August 2024. Alle Episoden sind hier abrufbar.