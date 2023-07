Nürnberger mit neuer Schadenversicherung in der Privatlinie

Ob Privathaftpflicht, Hausrat, Unfall oder Wohngebäude: Der Versicherer hat die Preise und Leistungen komplett überarbeitet und bietet zudem Vermittlern einfachere Prozesse. Und auch das Thema Nachhaltigkeit spielte für die Produktentwickler eine wichtige Rolle.

„Jedes Produkt gibt es in drei Varianten: Kompakt, Komfort und Premium. Der Kunde kann somit ganz individuell entscheiden, welcher Schutz am besten zu ihm passt“, sagt Peter Meier, Schaden-Vorstand der Nürnberger.

Kompakt ist ein preisgünstiger Grundschutz. Komfort enthält deutlich mehr Leistungen mit höheren Versicherungswerten. Und bei Premium handelt es sich um ein Rundum-sorglos-Paket mit besonderen Leistungen und nochmals erhöhten Summen. Die Hausrat- und Wohngebäudeversicherung leisten hier zum Beispiel bei unbenannten Gefahren.

„In allen Produkten ist die Innovationsgarantie automatisch inklusive. Und für Sach und Haftpflicht gibt es zusätzlich die Besserstellungsgarantie sowie die Summen- und Konditionsdifferenzdeckung“, sagt Meier.

Nachhaltiger Ansatz

Wer sich etwa ehrenamtlich engagiert oder das Fahrrad als Transportmittel nutzt, handelt bewusst nachhaltig. Das unterstützt die NÜRNBERGER mit den Produkten der Private Line. „So leisten wir zum Beispiel in der Hausratversicherung beim Verlust von dreirädrigen Lastenrädern. Im Wohngebäudeschutz kann man Geothermie-, Solarthermie sowie Fotovoltaikanlagen auch gegen technische Schäden versichern“, sagt Meier.

In der Privathaftpflicht genießen alle Personen Versicherungsschutz, die sich im Ehrenamt engagieren, so der Schaden-Vorstand weiter. Hilfreich ist zudem in der Unfallversicherung die Unterstützung der Versicherten beispielsweise bei der Arzt- und Kliniksuche.

Als Produktbündel abschließbar

Sämtliche Versicherungen können – bis auf Wohngebäude – gemeinsam in einem Produktbündel abgeschlossen werden. Alle Verträge laufen übersichtlich unter einer Versicherungsscheinnummer. Das bedeutet: gleicher Beginn, gleicher Ablauf, gleiche Zahlungsweise.

Auch ein Einzelabschluss ist möglich. Und mit der neuen Angebots- und Bestandssoftware wird alles sofort elektronisch verarbeitet. So erhält der Kunde umgehend eine Vertragsbestätigung per E-Mail und den Versicherungsschein am nächsten Tag mit der Post.