Huk-Coburg schluckt Neodigital Autoversicherung

Die Huk-Coburg werde ihre Anteile von anfänglich 51 Prozent in zwei Schritten auf 100 Prozent erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung der beiden Unternehmen. Seit dem Marktstart im März 2023 hätten sich über 165.000 Versicherte für die Neodigital Autoversicherung entschieden.

„Wir freuen uns sehr, mit der Huk-Coburg einen der bedeutendsten Kfz-Versicherer in so kurzer Zeit für unser digitales Konzept und unsere technologische Expertise gewonnen zu haben“, erklärt Stephen Voss, CEO der Neodigital Versicherung, und kündigt an, zusammen mit der Neodigital Autoversicherung eine eigene gemeinsame Tochtergesellschaft für IT-Dienstleistungen zu gründen. Ziel sei es, über diese neu gegründete NDA Tech GmbH künftig die IT-Dienstleistungen für die Neodigital Autoversicherung bereitzustellen.