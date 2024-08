Plattform Mintos mit Wachstum in Europa – Deutschland besonders wichtig

Die in Lettland ansässige und in ganz Europa aktive Multi-Asset-Investmentplattform Mintos, die eine Mischung aus alternativen und traditionellen Anlagemöglichkeiten bietet, hat heute die Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr bekannt gegeben.

Im vergangenen Jahr ist das Unternehmen demnach deutlich gewachsen und hat gleichzeitig die Gewinnzone erreicht. Die positive Geschäftsentwicklung sei auf strategische Erweiterungen des Produktangebots und den starken Fokus auf Kundenbindung und -zufriedenheit zurückzuführen.

Im Geschäftsjahr 2023 hat Mintos demnach neben seinem Kerngeschäft, der Anlage in Kredite, auch Fractional Bonds und ETFs eingeführt. Im aktuellen Geschäftsjahr 2024 habe die Plattform diesen Pfad fortgesetzt und ihre Produktpalette weiter ausgebaut: So sind Mietimmobilien und Smart Cash als Investmentangebote hinzugekommen. Dabei sei das Ziel, „die bevorzugte Plattform für langfristige Investoren in Europa zu werden“, so die Ankündigung des Unternehmens.

Mintos zeigte den Angaben zufolge im Jahr 2023 einen Umsatzanstieg von 30 Prozent auf 11,4 Millionen Euro, gegenüber 8,8 Millionen Euro im Jahr 2022. Die Plattform verzeichnete einen Nettogewinn von über 650.000 Euro, nach einem Verlust von 196.000 Euro im Jahr 2022. Zum Jahresende erreichte das verwaltete Vermögen mehr als 600 Millionen Euro.

Wichtigste Märkte Deutschland und Spanien

Die Investorenbasis der Plattform erstreckt sich demnach über ganz Europa, wobei die wichtigsten Märkte Deutschland und Spanien sind. Im dritten Quartal 2024 hat Mintos seine Präsenz mit offiziellen Markteinführungen in Portugal und der Tschechischen Republik erweitert und sei auf dem besten Weg, seine Expansion in alle europäischen Märkte bis zum Ende des dritten Quartals abzuschließen.

Martins Sulte, CEO von Mintos: „Das Jahr 2023 war für Mintos ein Jahr des Wandels, da wir über unser Kernangebot der Kreditinvestitionen hinausgegangen sind und uns zu einer umfassenden Multi-Asset-Anlageplattform entwickelt haben. Wir werden unsere Plattform weiter ausbauen und in neue Märkte expandieren.”