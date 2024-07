Policen Direkt wird zu Aventus

Die Policen Direkt Maklergruppe präsentiert sich mit dem neuen Markenauftritt „Aventus“. Diese Veränderung reflektiere die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, um besser auf die Bedürfnisse mittelständischer Gewerbekunden einzugehen und die langfristigen persönlichen Beziehungen zu stärken, die im Zentrum ihres Geschäftsmodells stehen, betont das Unternehmen.

Die neue Marke, Aventus, kombiniere das französische Wort „Avenir“ für Zukunft und das lateinische „Adventus“ für Ankunft. Aventus symbolisiere die Mission, etablierte Versicherungsmaklerunternehmen in die Zukunft zu führen und die Zukunft der Versicherungsbranche aktiv mitzugestalten.

Klarere Identität und Zukunftsorientierung

„Inspiriert von unseren Leitsätzen spiegelt die neue Marke „Aventus“ auch die Werte des Unternehmens wider: eine langfristige, zukunftsorientierte und hingebungsvolle Partnerschaft, sowie den gemeinsam Weg in die Zukunft. Mit der Umbenennung in Aventus Maklergruppe möchten wir unsere Identität klarer definieren und unsere Zukunftsorientierung betonen“, erklärt Dr. Ernesto Knein, Geschäftsführer der Aventus Maklergruppe. Laut Knein markiere dieser Schritt den Beginn einer neuen Ära, in der die Expertise und das Engagement für den deutschen Mittelstand weiter ausbauen werden sollen.

Die Umfirmierung soll nach Angaben von Aventus sukzessive umgesetzt und soll innerhalb der nächsten vier Wochen abgeschlossen sein. Alle beteiligten Maklerunternehmen werden über einen längeren Zeitraum ebenfalls auf das neue Branding umgestellt, um einen einheitlichen Markenauftritt zu sicherzustellen, betont das Unternehmen.

Die Aventus Maklergruppe übernimmt etablierte Versicherungsmaklerunternehmen, die am bestehenden Standort erfolgreich und nachhaltig weitergeführt werden. Als unabhängiger Versicherungsmakler werden an deutschlandweit zwölf Standorten über 20.000 Kunden des deutschen Mittelstands beraten. Die Maklergruppe gehört nach eigenen Angaben zu den größten deutschen Versicherungsmaklergruppen und befindet sich 100 Prozent in privater Hand.