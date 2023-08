Prognose: Wohnungsbau vor Stabilisierung – Baupreise bleiben hoch

Anstieg der Wohnungsmieten in Metropolen: „Kein Ende in Sicht“

Eine ungebrochene Nachfrage nach Wohnraum, Krise am Neubau und abwartende Immobilienkäufer: Am Mietmarkt in deutschen Metropolen hat der Druck zugenommen. Das belegt nun eine weitere Studie. Entspannung zeichnet sich nicht ab – außer in einer Stadt.