Project verkauft Hotelneubau in Berlin an Premier Inn

Die Project Immobilien Wohnen und Gewerbe GmbH hat den vierten Bauabschnitt einer insgesamt über 30.000 Quadratmeter großen Quartiersentwicklung in Berlin-Köpenick an eine Tochtergesellschaft der Premier Inn Holding GmbH verkauft.

Der dort entstehende Hotelneubau im Berliner Südosten umfasst 157 Zimmer mit einer Bruttogrundfläche von rund 5.224 Quadratmetern sowie circa 50 Pkw-Außenstellplätzen, teilt Project mit. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im Laufe dieses Jahres. Mit der geplanten Fertigstellung im Jahr 2025 wird Premier Inn sowohl Betreiber als auch Eigentümer des Hotels.

Auf dem Grundstück des ehemaligen Funkwerks Köpenick, in Wasserlage direkt an der Dahme, ist die Entwicklung eines in vier Bauabschnitte unterteilten Quartiers geplant, das aus Eigentumswohnungen, Mietwohnungsbau, öffentlich gefördertem Wohnraum sowie Gewerbeeinheiten besteht. Insgesamt entstehen rund 20.000 Quadratmeter unterschiedlicher Wohnformen und knapp 10.000 Quadratmeter Gewerbefläche.

Zweite Transaktion mit Premier Inn

Mit dem Hotel in Berlin-Köpenick verkauft Project Immobilien bereits zum zweiten Mal eine Projektentwicklung an Premier Inn. 2021 erwarb die Marke bereits den kurz vor der Eröffnung stehenden Neubau mit 296 Zimmern in der Alexander-Meißner-Straße im Business Park Berlin, direkt am Flughafen BER und nahe zum Tesla-Werk Grünheide gelegen. Mit diesen beiden Developments wird sich die Zahl der Premier Inn-Hotels in der Hauptstadt auf insgesamt fünf und die Zahl der Zimmer auf fast 1.200 erhöhen. Die drei bereits in Betrieb befindlichen Häuser liegen am Alexanderplatz, in Charlottenburg und in Wilmersdorf.

Premier Inn gehört den Angaben zufolge seit der Eröffnung des ersten Hotels in Frankfurt am Main im Jahr 2016 zu einer der am stärksten expandierenden Hotelmarken in Deutschland. Inzwischen sind 45 Hotels eröffnet. Fast genauso viele weitere Projekte, die gerade im Bau oder in der Planung sind, hat sich die Marke zusätzlich über Kauf- oder Mietverträge gesichert. Bis zu 400 Häuser seien insgesamt geplant.