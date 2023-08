Dr. Peters bringt erstmals Immobilien-Anleihe

Der Asset Manager Dr. Peters Group begibt zum ersten Mal eine prospektierte Asset-Backed-Anleihe. Mit dem Kapital löst die Emittentin Teile der Finanzierung eines neu errichteten Drei-Sterne-Hotels am Düsseldorfer Flughafen mit langlaufendem Pachtvertrag ab.





Mit diesem Anlageprodukt, welches unter dem Namen „5,75 % Flughafenhotel Düsseldorf Anleihe“ aufgelegt worden ist, finanziert die Anleihe-Emittentin ihre bisherigen Finanzierungen um, die sie in der Projektentwicklungs- und Bauphase des gehobenen Drei-Sterne-Hotels eingegangen ist, teilt die Dr. Peters Group mit.

Erbaut wurde das Hotel mit 324 Zimmern sowie ein dazugehöriges Parkhaus mit 397 PKW-Stellplätzen in direkter Nähe zum Flughafen Düsseldorf. Betrieben wird es unter der Marke Holiday Inn Express (HIEX). Pächter des Hotels und Parkhauses ist die Tristar Hotelgruppe, die den Angaben zufolge seit nunmehr 20 Jahren am Hotelmarkt tätig ist und mittlerweile mit rund 750 Mitarbeitern 41 Hotels betreibt. Nach dem „Hampton by Hilton Aachen Tivoli“ ist das HIEX das zweite Hotel von Dr. Peters, das von Tristar betrieben wird. Der Pachtvertrag des neuen Hotels läuft mindestens 25 Jahre.

„Wir arbeiten schon länger gut und erfolgreich mit der Tristar Hotelgruppe zusammen und freuen uns daher sehr, dass wir diesen erfahrenen und bonitätsstarken Partner als Pächter für unseren Hotelneubau am Düsseldorfer Flughafen gewinnen konnten“, sagt Nils Hübener, CEO der Dr. Peters Group und führt weiter aus: „Die Standortbedingungen in Düsseldorf und vor allem die Mikrolage des Hotels mit der Nähe zur Messe Düsseldorf und den umliegenden Firmen wie C&A, Thyssenkrupp Elevator und 1&1 Versatel sind äußerst attraktiv. Das zeigt sich bereits jetzt anhand der sehr guten Umsatzergebnisse pro verfügbarem Zimmer.“

Emittentin mit zehn Millionen Euro Eigenkapital

Bei der Emittentin der „5,75 % Flughafenhotel Düsseldorf Anleihe“ handelt es sich um die im Jahr 2017 von der Dr. Peters Group gegründete Flughafenhotel Düsseldorf Management GmbH, die mittelbar Eigentümerin des Hotels und Parkhauses sowie der 5.655 Quadratmeter großen Liegenschaft ist, auf der die beiden Objekte errichtet worden sind. Neben dem Stammkapital von 25.000 Euro weist die Emittentin weitere zehn Millionen Euro Eigenkapital in Form von Kapitalrücklagen ihrer beiden Gesellschafterinnen auf. Dabei handelt es sich zu jeweils 50 Prozent um die Dr. Peters Group sowie die Inhaberin der Unternehmensgruppe, die Familie Salamon.

Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt bis zu 18 Millionen Euro. Gezeichnet werden kann die Anleihe ab einem Mindestinvestment von 10.000 Euro. Die Laufzeit beträgt drei Jahre und endet am 14. September 2026. Die Verzinsung von 5,75 Prozent pro Jahr wird halbjährlich zum 15. März und 15. September eines jeden Jahres ausbezahlt. Für die Anleihe ist die Zulassung zum Handel an der Börse Frankfurt vorgesehen.