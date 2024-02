Quantitativer Aktienmanager aus Down Under startet in Europa

RQI Investors, ein in Australien ansässiger aktiver quantitativer Aktienmanager und Teil der First Sentier Investors Gruppe, will seine Expertise nun auch Kunden in Europa anbieten.

RQI Investors wurde 2008 gegründet und firmierte zuvor unter dem Namen Realindex Investments. Der aktive quantitative Assetmanager verwaltet Anlagestrategien für globale Aktien, Schwellenländer und globale Nebenwerte (Small Caps). Nun werden die Strategien des Hauses erstmalig an institutionelle und Wholesale-Kunden in Europa vermarktet. Der Markteintritt in Großbritannien und Kontinentaleuropa zum 29. Februar fällt mit dem 15-jährigen Bestehen des Hauses zusammen.

Andrew Francis, CEO von RQI Investors und seit 2009 für das Unternehmen tätig, kommentiert: „Wir feiern unser 15-jähriges Bestehen in Australien und freuen uns sehr, die nächste Etappe auf unserem globalen Wachstumskurs anzukündigen und mit RQI Investors den Sprung nach Europa zu machen.“

„Wir sind von unseren aktiven Managementfähigkeiten überzeugt. Mit der einzigartigen Kombination unserer Markteinblicke und unserer Research ist es uns möglich, langfristig überlegene Anlageergebnisse zu erzielen. Damit können wir europäischen Kunden ein attraktives Angebot unterbreiten, das die bestehenden Strategien von First Sentier Investors in der EMEA-Region ergänzt.“

Mit einem Team von weltweit 17 Mitarbeitern verwaltet RQI Investors ein Vermögen von rund 17,7 Milliarden Euro. Zu den Anlagestrategien des Unternehmens gehören ein Value-Ansatz sowie eine vor kurzem eingeführte Diversified-Alpha-Strategie, um dem Interesse der Kunden nachzukommen, die aktiv gemanagte Fonds als Ergänzung oder Ersatz für traditionelle Aktienstrategien einsetzen wollen.

Francis führt weiter aus: „In den letzten 15 Jahren wurden unser Team und unsere Prozesse durch eine Reihe an Marktereignissen und unterschiedliche Marktregimes auf die Probe gestellt. Wir haben daraus gelernt und unsere Prozesse weiterentwickelt, sind aber unseren Überzeugungen treu geblieben. Diese Überzeugungen und die Treue unserer Kunden bilden den Grundstein unseres Erfolgs.“

„Wir freuen uns darauf, unsere 15-jährige Erfahrung nun auch in den Dienst von Kunden in der EMEA-Region zu stellen. Dabei halten wir unerschütterlich an der Verpflichtung gegenüber unseren Kunden und dem Fokus auf die Erzielung einer starken Performance fest“, so Francis abschließend.