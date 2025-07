Reconcept bringt Anleihe auf Basis Schweizer Franken

Das Wertpapier (ISIN: DE000A4DFJZ1) im Volumen von bis zu drei Millionen Schweizer Franken bietet Anlegern einen Kupon von 6,25 Prozent pro Jahr bei einer Laufzeit von fünf Jahren und halbjährlicher Auszahlung, teilt Reconcept mit. Die Anleihemittel sollen der Finanzierung von „Greenfield“-Projekten im Photovoltaik- und Windenergiebereich sowie von Energiespeicherlösungen in Kanada dienen, vornehmlich in British Columbia, Alberta, Ontario und Atlantik-Kanada.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der Reconcept GmbH, erklärt: „Kanada bietet enormes Potenzial, insbesondere in Provinzen wie British Columbia für Windkraft sowie Ontario und Alberta für Solarparks. Dort lassen sich auch Energiespeicherlösungen hervorragend mit einplanen. Zudem punktet Kanada mit politischer Stabilität, einer starken Währung und einem klaren regulatorischen Rahmen für den Ausbau grüner Energien.“

Kein Börsenhandel geplant

Reconcept will demnach mit der Anleihe das internationale Wachstum der Gruppe forcieren und beschreitet damit auch währungstechnisch neue Wege. Die erstmalige Begebung einer Anleihe in Schweizer Franken soll gezielt Anleger in der Schweiz ansprechen, die in den vergangenen Jahren zunehmend starkes Interesse an grünen Geldanlagen aus dem Hause Reconcept gezeigt hätten. Gleichzeitig stärke das Unternehmen durch diese Neuemission auch die eigene Präsenz in diesem Finanzzentrum.

Der Wertpapierprospekt der Anleihe wurde den Angaben zufolge von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland notifiziert. Die Stückelung beträgt 1.000 Schweizer Franken. Es ist keine Einbeziehung in den Börsenhandel geplant.