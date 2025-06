Reconcept bringt Energiespeicher-Anleihe

Mit dem Reconcept EnergieDepot Deutschland I (ISIN: DE000A4DFM55, WKN: A4DFM5) können Anleger seit heute erstmals eine Energiespeicher-Anleihe über die Website von Reconcept zeichnen, teilt das Unternehmen mit. Das Investment wird demnach über eine Laufzeit von sieben Jahren mit einem Kupon von 6,75 Prozent pro Jahr verzinst, der halbjährlich anteilig ausgezahlt wird.

Das Emissionsvolumen der Energiespeicher-Anleihe 2025/2032 beträgt den Angaben zufolge bis zu fünf Millionen Euro. Der Nettoemissionserlös dient der Projektentwicklung, dem Bau, dem Betrieb, dem Management, der Finanzierung und dem Vertrieb von gewerblichen oder industriellen Batterieenergiespeichersystemen (BESS) in Deutschland.

„Gebot der Stunde“

Dies umfasse sowohl Stand-alone-Projekte als auch Hybrid- sowie Co-Location-Projekte in Kombination vor allem mit Solarparks und gegebenenfalls auch Windparks. Ebenso möglich sind der An- und Verkauf solcher Energiespeicherprojekte in der Entwicklung oder im Ready-to-build-Stadium.

„Batteriespeicher als eigenständiges Kraftwerk oder in Kombination mit einem Solar- oder Windpark sind das Gebot der Stunde. Wer heute zukunftsfähige Energieparks entwickelt, plant auch Batteriegroßspeicher mit ein. Entsprechend stark boomt der Markt für kommerzielle Batteriespeicherprojekte in Deutschland“, erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der Reconcept Gruppe.

Kapazität von Batteriegroßspeichern vervierfacht

Von 2020 bis 2024 hat sich die installierte Kapazität von Batteriegroßspeichern in Deutschland von 0,6 Gigawattstunden auf 2,3 Gigawattstunden fast vervierfacht, so Reconcept. In den nächsten zwei Jahren werde sich der Zubau voraussichtlich deutlich beschleunigen. Allein bis 2026 soll die installierte Kapazität um das nahezu 4,5-Fache auf 10,3 Gigawattstunden steigen.

Der Wertpapierprospekt der Anleihe wurde Reconcept zufolge von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) in Luxemburg gebilligt und an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland notifiziert. Das Reconcept EnergieDepot Deutschland I wird voraussichtlich am 4. Mai 2026 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden, kündigt das Unternehmen an. Die Emission wird demnach von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.