Rente: Kaum Vertrauen in Parteien

Am häufigsten schreiben die Befragten der CDU/CSU Kompetenz im Bereich der Alterssicherung zu, allerdings meinen das nur 17 Prozent. Knapp dahinter folgt die SPD (15 Prozent). Weit abgeschlagen in diesem Kompetenzfeld – und deutlich hinter der rechtspopulistischen AfD – rangieren Die Grünen und Die Linke. Von diesen beiden Parteien erwarten gerade einmal fünf Prozent, dass sie die Sicherheit der Renten gewährleisten können.

Auf die FDP setzen vor allem jüngere Altersgruppen. Unter den 30- bis 39-Jährigen meinen immerhin 38 Prozent, dass die liberale Partei in der Lage ist, die Renten in Deutschland langfristig zu sichern. Eine solch hohe Kompetenzuschreibung erhält keine andere Partei in den einzelnen Altersgruppen.

Unter den Befragten ab 70 Jahren sind 38 Prozent der Meinung, dass keine Partei für Stabilität der Renten steht. Solches Misstrauen ist vor allem ab einem Alter von 40 Jahren unter den Befragten weit verbreitet.

„Die Befragung, die anlässlich der Renteneinheit ab Juli dieses Jahres durchgeführt worden ist, stellt den Parteien ein schlechtes Zeugnis auf dem Gebiet der Alterssicherung aus. Dazu hat sicherlich auch beigetragen, dass die Rente seit Monaten in der Politik nur eine untergeordnete Rolle spielt und von anderen Themen überlagert wird“, erklärt DIA-Sprecher Klaus Morgenstern. „Im Wahlkampf 2021 waren die Parteien mit Plänen für die Weiterentwicklung der Alterssicherung angetreten, wovon danach aber nicht mehr viel zu hören war. Das beste Beispiel ist die Aktienrente der FDP. Davon ist nur noch eine abgespeckte Version übriggeblieben, die mit dem ursprünglichem Konzept nicht mehr viel zu tun hat. Aber selbst das kommt nicht voran.“