RWB feiert Jubiläum – angekündigter ELTIF kommt „in Kürze“

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG, Spezialist für Private Equity im Privatkundensegment, feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass lud die Unternehmensgruppe Munich Private Equity, zu der die RWB gehört, am 13. Juli in die "BMW-Welt" in München.

Seit 1999 bietet das Unternehmen mit Sitz in Oberhaching (München) Privatanlegern Zugang zu institutionellen Private-Equity-Fonds und legt seit Bestehen breit gestreute Private-Equity-Dachfonds auf. Die Anleger können ab 5.000 Euro bei Einmalanlage und 50 Euro bei einem monatlichen Ratensparplan investieren.

Bis dato hat die RWB 35 Private-Equity-Dachfonds aufgelegt und dabei nach eigenen Angaben mit mehr als 150.000 Anlageverträgen über 2,2 Milliarden Euro eingeworben. 1,4 Milliarden Euro wurden bislang an die Ausleger ausbezahlt.

„Als wir vor 25 Jahren unseren ersten Private-Equity-Fonds für Privatanleger aufgelegt hatten, war das echte Pionierarbeit“, erinnert sich Norman Lemke, der 1999 bereits als Vorstand und Mitbegründer der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG mit an Bord war.

„Damals wurde die Idee noch kaum als ‚Demokratisierung‘ des Zugangs zu einer dem Privatanleger bis dato verschlossenen Anlageklasse gesehen. Bei Analysten und in den Fachmedien herrschte eher die Meinung vor, hier würde eine ‚hochriskante‘ Anlageform für eine völlig falsche Zielgruppe zugänglich gemacht“, beschreibt Lemke die anfänglichen Widerstände. „Viele Vorurteile, insbesondere was das tatsächliche moderate Risiko einer breit gestreuten Dachfondsinvestition betrifft, mussten Stück für Stück ausgeräumt werden.“

„ELTIF mehr Evolution als Revolution“

Auch wenn Private Equity im Segment der Privatanleger noch immer eine Nische sei, habe sich bei diesem Thema in den vergangenen Jahren einiges getan, so RWB. Die im Jahr 2024 in Kraft getretene Neufassung der ELTIF-Verordnung der EU trage zudem dazu bei, dass die Anlageklasse bei Privatanlegern eine höhere Aufmerksamkeit erhält. „Wir begrüßen die Neufassung der ELTIF-Verordnung und werden in Kürze ein eigenes Angebot auf den Markt bringen“, sagt Nico Auel, Geschäftsführer der hauseigenen Vertriebsgesellschaft RWB Partners GmbH.

„Insgesamt ist die ELTIF-Novelle für uns mehr Evolution als Revolution. Es bieten sich etwa durch die Möglichkeiten des EU-weiten Vertriebs neue Wachstumschancen. Beim zugrundeliegenden Asset geht es jedoch weiterhin um genau das Geschäft, wie wir es seit 25 Jahren erfolgreich betreiben. Das Jubiläum ist zudem der ideale Anlass, um uns bei allen Mitarbeitern und Vertriebspartnern zu bedanken, die uns jahrzehntelang tatkräftig und sehr kompetent unterstützt haben“, so Auel weiter.

Investitionen parallel mit Großinvestoren

Die RWB ist Teil der internationalen Investmentgruppe Munich Private Equity, die mittlerweile über 150 Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten in Europa beschäftigt. Der Hauptsitz befindet sich in Oberhaching (München). Anlegerinnen und Anleger von RWB Dachfonds investieren parallel mit professionellen Großinvestoren über die institutionellen Private-Equity-Programme des Schwesterunternehmens Munich Private Equity Partners und erhalten dadurch Zugang zu entsprechenden Zielfonds. 2021 wurde die Munich Private Equity Partners beim internationalen Private Equity Exchange Award in Paris als weltweit Bester Investor mit globalem Private-Equity-Portfolio unter zehn Milliarden US-Dollar ausgezeichnet.