RWB steigert Platzierungsergebnis im Jahr 2022

Die RWB PrivateCapital Emissionshaus AG hat im vergangenen Jahr 76,57 Millionen Euro bei Privatanlegern für seine Private-Equity-Dachfonds eingesammelt und damit das Platzierungsergebnis das siebte Jahr in Folge gesteigert. Das Plus gegenüber 2021 beträgt 2,5 Prozent, teilt das Unternehmen mit.

„Allen unvorhersehbaren Ereignissen zum Trotz haben wir 2022 das bereits sehr gute Platzierungsergebnis des Vorjahres noch leicht übertreffen können. Dieser Erfolg in einem solchen Umfeld ist ein starkes Zeichen, über das wir uns sehr freuen“, sagt Nico Auel, Geschäftsführer der für den Vertrieb zuständigen RWB Partners. „Die Basis unserer anhaltend positiven Platzierungsentwicklung sind die vielen engagierten Vertriebspartner, die das Thema Private Equity im Markt verankern, und unser herausragendes Team, das wir 2023 weiter verstärken werden“, so Auel weiter.

Für Anlegerinnen und Anleger der bestehenden Fonds hat RWB in 2022 wie in den beiden Jahren zuvor erneut 18 Auszahlungen geleistet und dabei rund 180 Millionen Euro ausgeschüttet. „Auch im herausfordernden Kapitalmarktumfeld des vergangenen Jahres haben wir gute Rückflüsse mit erfolgreichen Unternehmensverkäufen erzielt. Wir freuen uns, dass so viele unserer Anleger in Form von Auszahlungen davon profitieren konnten“, so Norman Lemke, Vorstand der PrivateCapital Emissionshaus AG.