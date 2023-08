Siemens Energy erwartet mehrere Milliarden Euro Verlust durch Windgeschäft

Real I.S. setzt vier Fußballfelder Solardach auf Fondsobjekt

Die Real I.S. AG hat gemeinsam mit dem Solarenergieunternehmen KiesZon 10.782 Photovoltaikmodule auf dem Dach eines Distributionszentrums im Industriegebiet „Bijsterhuizen“ in Wijchen in Betrieb genommen.