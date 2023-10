Solvium Holding beteiligt sich an Manager von Rail-Equipment

Die Solvium Holding AG hat sich mit 35,71 Prozent an der European Wagon Lease Asset GmbH & Co. KGaA (EWL) beteiligt, einer europaweit agierenden Vermietungsgesellschaft für Güterwagen und Lokomotiven.

Solvium arbeitet schon seit einiger Zeit mit dem Hamburger Unternehmen zusammen, insbesondere beim Ankauf von Güterwaggons für Kapitalanlageprodukte, teilt der Asset Manager mit. Solvium hat demnach Aktien der EWL erworben und sichere sich und damit seinen Investoren und Investorinnen die Expertise eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Vermietung, Verwaltung, dem Handel sowie der technischen Betreuung/Reparatur von Güterwagen in Europa. Die Beteiligung gewährleiste Solvium darüber hinaus einen langfristigen Marktzugang sowie eine planbare Equipment-Pipeline für Kapitalanlageprodukte.

Die EWL ist eine Vermietungsgesellschaft für Schienenfahrzeuge aller Art, speziell für Güterwaggons und Lokomotiven. Die Kommanditgesellschaft auf Aktien hat ein Grundkapital von zwei Millionen Euro. Zurzeit werden über 2.500 Güterwaggons verwaltet. Der Umsatz der EWL-Gruppe beträgt zum 31. Dezember 2022 rund 15 Millionen Euro, das Anlagevermögen der Unternehmensgruppe beläuft sich zum selben Zeitpunkt auf über 20 Millionen Euro. Das Unternehmen wurde vor zwölf Jahren von Jan Schröder gegründet und wird von ihm geleitet.

Olaf Will, Vorstandsvorsitzender der Solvium Holding, kommentiert: „Mit der Beteiligung an der EWL sind wir nun auch an einem etablierten Unternehmen beteiligt, das umfassenden Zugang und Know-how aus der Güterwaggon- und Lokomotivenvermietung in die Unternehmensgruppe einbringt. Wir setzen mit dieser Beteiligung unseren Weg der Vorwärtsintegration im globalen Wachstumsmarkt der Transportlogistik und Infrastruktur fort.“