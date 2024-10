Solvium Capital meldet 100 Prozent Erfüllungsquote

Der Vorstand der Solvium Holding AG bestätigt in diesem Bericht, dass die Hamburger Unternehmensgruppe vertragsgemäß Container, Wechselkoffer und anderes Logistikequipment für die Anleger erworben und vermietet hat. Alle Zahlungen an die Anleger stammen demnach aus Mieten von Reedereien und anderen Logistikunternehmen; Solvium Capital habe diese vertragsgemäß vollständig an die Anleger ausgezahlt.

Insgesamt hat die Solvium-Gruppe, die nun auch schon auf eine Emissionshistorie von 13 Jahren zurückblickt, den Angaben zufolge bisher mehr als 600 Millionen Euro Anlegerkapital investiert und über 350 Millionen Euro an Mieten, Zinsen und Rückzahlungen für beendete Verträge gezahlt. Derzeit verwaltet sie demnach Assets im Wert von über 400 Millionen Euro.

Insgesamt rund 41.000 Einheiten

Geschäftsführer André Wreth: „Unseren ersten Portfoliobericht veröffentlichten wir 2013, um für mehr Transparenz für unsere Angebote im unregulierten Kapitalmarkt zu sorgen. Seit 2015 hat die Solvium-Gruppe mehrere prospektpflichtige Vermögensanlagen emittiert. Zu allen entsprechenden Gesellschaften wurden und werden jedes Jahr testierte Jahresabschlüsse veröffentlicht. Analog verhält es sich bei den Publikumsfonds.“ Der neue Performancebericht ermögliche „schneller und zeitnah Transparenz zu schaffen“. Der Bericht selbst enthält allerdings kein Testat.

Zum Stichtag 31. März 2024 waren bei der Solvium-Gruppe demnach rund 41.000 Einheiten (beziehungsweise 235.000 CEU) in der Verwaltung, insbesondere Container, Wechselkoffer und Güterwagen. Hintergrund: CEU steht für „Cost Equivalent Unit“, also eine Kostenvergleichseinheit. Sie ist den Erläuterungen im Bericht zufolge eine Kennzahl, um verschiedene Containertypen zu vergleichen und dabei wirtschaftliche Faktoren wie Kosten und Erlöse zu berücksichtigen. Ein 20-Fuß-Standardcontainer entspricht demnach einem CEU, ein 40-Fuß-High-Cube-Standardcontainer 1,7 CEU. Ein Standard-Tankcontainer bringt es hingegen auf 8,5 CEU, ein Wechselkoffer sogar auf zehn CEU. Daraus resultiert offenkundig die hohe Differenz zwischen Einheiten und CEU.