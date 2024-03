Solvium schließt Großteil der Produktserie „Wechselkoffer Euro Select“ ab

Aus den nun aufgelösten Wechselkoffer-Anlagen haben rund 1.500 Anleger alle Zahlungen vertragsgemäß erhalten, teilt das Solvium mit. An Mieten und Rückzahlungen wurden demnach insgesamt über 36 Millionen Euro ausgezahlt.

Das Angebot Wechselkoffer Euro Select 1 (WES 1) war von April 2016 bis März 2017 platziert worden. Die Vermögensanlage sah für die Anleger eine Mietlaufzeit von 60 Monaten und Auszahlungen von 11,60 Prozent jährlich vor. Dabei lag die IRR-Rendite in dieser Zeit der Nullzinsphase bei 4,41 Prozent jährlich.

Die ähnlich konzipierten Folgeprodukte wurden bis April 2018 platziert, insgesamt waren es etwas unter 31 Millionen Euro. WES 1 und 2 waren die ersten Vermögensanlagen in Wechselkoffer in Deutschland, die seinerzeit nach den Regularien des Kleinanlegerschutzgesetzes konzipiert wurden, so Solvium.

Publikums-AIF, Infrastrukturfonds und ELTIF geplant

Solvium-Geschäftsführer André Wreth: „Wechselkoffer werden auch bei zukünftigen Angeboten eine wichtige Rolle spielen. Wir haben uns auch für das laufende Jahr wieder viel vorgenommen. So hoffen wir auf die baldige Genehmigung des neuen Publikums-AIF.“ Im zweiten Quartal ist zudem die Einführung eines neuen Infrastrukturfonds geplant, der sich insbesondere an institutionelle Investoren wie Pensionskassen, Versorgungswerke und Versicherungen in Deutschland richtet, kündigt Wreth an.

„Wie schon im letzten Jahr angekündigt, beschäftigen wir uns auch mit der Auflage eines semi-offenen ELTIFs, der von Vermittlern mit der Gewerbeerlaubnis nach Paragraf 34f Teil 1 vertrieben werden darf. Für diesen planen wir den Vertriebsstart im zweiten Halbjahr 2024“, so der Solvium-Chef weiter.