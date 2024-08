Teilkauf-Anbieter Hausvorteil erhält „Unterstützung“ von Family Office

Worin die „Unterstützung“ genau besteht, geht aus der über eine PR-Agentur verbreiteten Pressemitteilung nicht hervor. Ziel sei, „die Unterstützung von Infinitas zu nutzen, um sowohl finanziell als auch operativ weiter zu wachsen, das Produktsortiment zu erweitern, mehr Kunden direkt zu gewinnen, White-Label-Lösungen anzubieten und das Partnernetzwerk auszubauen“, heißt es dort.

HausVorteil mit Sitz in Hamburg bietet eine Reihe von Finanzprodukten an, mit denen Hauseigentümer in Deutschland das in ihren Immobilien gebundene Vermögen freisetzen können. Dazu zählen den Angaben zufolge neben dem Teilverkauf der Immobilie auch der Gesamtverkauf mit Wohnrecht, klassische Baufinanzierung, Immobilienleasing, Maklerdienstleistungen und Kreditdienste.

Über 300 Kooperationspartner in ganz Deutschland beraten demnach zu den Dienstleistungen von HausVorteil. Das Unternehmen verwalte aktuell Vermögenswerte mit einem Anlagevolumen von rund 100 Millionen Euro.

„Zeitnaher Börsengang eine Möglichkeit“

Zielsetzung sei eine Bewertung von 35 bis 50 Millionen Euro. Robin Lauber, unter dessen Leitung Infinitas laut der Mitteilung agiert, wird unter anderem damit zitiert, dass Hausvorteil die Kapitalmärkte und das breitere makroökonomische Umfeld laufend evaluiere, „wobei auch ein zeitnaher Börsengang eine Möglichkeit ist, das Wachstum zu beschleunigen und das Produktangebot sowie die geografische Reichweite zu erweitern“.

Laut der Pressemitteilung ist Infinitas ein schweizerisches Family Office. Im Impressum der Website wird indes die Infinitas Capital Group Ltd mit Büro auf Malta angegeben. Angaben zur Geschäftsführung des Unternehmens sind dort nicht enthalten. Cash. wird die PR-Agentur um zusätzliche Informationen bitten.