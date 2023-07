Deutsche Teilkauf will verstärkt Immobilienmakler einbinden

Für die ersten zehn erfolgreichen Vermittlungen erhalten Makler eine Bruttoprovision von 4,76 Prozent auf die Auszahlungssumme des Teilverkaufs, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Teilkauf. Für alle weiteren erfolgreichen Abschlüsse werde eine Provision von 3,57 Prozent gezahlt. Bei einem späteren Gesamtverkauf durch die Deutsche Teilkauf wird der jeweilige Makler den Angaben zufolge bei der Vergabe des Verkaufsmandats „berücksichtigt“.

Mit der Registrierung werden Makler demnach zu „offiziellen Partnern“ der Deutschen Teilkauf. Zudem erstellt das Unternehmen zusammen mit dem jeweiligen Makler einen Kooperationsvertrag, der Grundlage für die Vermittlung potenzieller Teilverkäufer wird. „Anschließend können Makler ganz ohne Risiko und mit wenigen Klicks und mit Einverständnis ihrer Kunden geeignete Leads hochladen und erhalten nach erfolgreichem Abschluss eines Teilverkaufs eine Tippgeber-Provision“, heißt es in der Mitteilung. Sollte sich im Beratungsprozess herausstellen, dass ein Gesamtverkauf die bessere Alternative für den Kunden ist, stehe es diesem frei, den Gesamtverkauf seiner Immobilie weiterzuverfolgen.

Lehrgänge an der „DTK Akademie“

Zusätzlich können Makler als offizielle Partner der Deutschen Teilkauf Vergünstigungen für die kürzlich gegründete „DTK Akademie“ erhalten, kündigt das Unternehmen an. Dort werden Makler den Angaben zufolge in einem Basis- und einem darauf aufbauenden Expertenlehrgang mit dem Immobilien-Teilverkauf vertraut gemacht und in die Lage versetzt, ihre Kunden umfassend zu dem Modell zu beraten. Nach Abschluss des jeweiligen Lehrgangs erhalten die Teilnehmer ein „offizielles Zertifikat“ und können sich das Programm im Rahmen der Weiterbildungspflicht für Makler nach der Gewerbeordnung anrechnen lassen, so die Deutsche Teilkauf.

Durch einen Teilverkauf können Eigentümer einen prozentualen Anteil ihrer Immobilie verkaufen, aber gegen ein entsprechendes Nutzungsentgelt darin wohnen bleiben.