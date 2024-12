Themenfonds – established in 1948

Angesichts der jüngsten Flut von thematischen Fonds, die auf Spitzentechnologie von generativer KI bis Genomik abzielen, könnte man meinen, dass thematische Fonds ein relativ neues Konzept sind. Aber ob Sie es glauben oder nicht, thematische Fonds lassen sich mindestens bis 1948 zurückverfolgen. Damals legte die in Chicago ansässige Television Shares Management Corp. mit dem Ziel, aus der aufstrebenden Fernsehindustrie Kapital zu schlagen, den Television Fund auf.

In den folgenden Jahrzehnten entstanden weitere thematische Fonds, die jeweils die manchmal seltsamen und wunderbaren Anlageideen dieser Zeit widerspiegelten.

In den 50er Jahren kamen Atom- und Nuklearfonds auf, während in den 60er Jahren ein Fonds aufgelegt wurde, der auf Unterwasserfarmen und -gemeinden abzielte und allen Widrigkeiten zum Trotz bis Anfang der 90er Jahre bestand.

Im Laufe des Jahrhunderts blieben Themenfonds eine Randerscheinung der Investmentfondsbranche und machten nach Anzahl und Größe nur einen winzigen Bruchteil des Marktes aus.

Die erste bedeutende Welle von Themenfonds kam mit den Internetfonds, die auf der „Dotcom“-Welle Ende der 90er/Anfang der 00er Jahre ritten.

In einigen Jahrzehnten, wenn die Menschen auf die thematischen Fondsauflegungen der 2010er und 2020er Jahre zurückblicken, werden sie eine Momentaufnahme der angesagtesten Investitionsmöglichkeiten und Themen dieser Ära sehen: künstliche Intelligenz, Blockchain, Metaverse, Cannabisprodukte und die Kommerzialisierung der Raumfahrt, um nur einige zu nennen.

Was ist thematisches Investieren?

Thematische Investitionen können viele Formen annehmen, vom Kauf einzelner Aktien bis hin zur Investition in spezifische Themenfonds. Ein thematischer Investmentfonds wählt seine Bestände explizit auf der Grundlage des Engagements in einem oder mehreren ökologischen, technologischen oder gesellschaftlichen Strukturtrends aus, die über den traditionellen Konjunkturzyklus hinausgehen.

In den letzten Jahren hat das globale Angebot an Themenfonds ein beispielloses Wachstum erfahren. Das Ergebnis? Ein stetiges Angebot an immer mehr Nischen- und komplexen Anlagestrategien von Vermögensverwaltern bei gleichzeitig erhöhter Nachfrage von Investoren nach mehr Klarheit darüber, wie diese Fonds kategorisiert, bewertet und eingesetzt werden sollten. Da viele Fonds ihr Thema unterschiedlich definieren und verfolgen, müssen sich auch die Anleger mit der Notwendigkeit eingehenderer Due-Diligence-Prozesse auseinandersetzen.

Hier kommt Morningstar ins Spiel. Durch branchenführende Analysen von Analysten wie Kenneth Lamont und unsere Datenblattplattform Morningstar Direct haben wir ein dreistufiges Klassifizierungssystem entwickelt, das aus zunehmend granularen Etiketten besteht.

Stufe eins konzentriert sich auf vier breite Themen:

1. Technologie (z. B. Robotik, KI und Fintech)

2. Physische Welt (z. B. klimabezogene Initiativen)

3. Soziales (z. B. Politik, Demografie und Wellness)

4. Breit gefächert: Fonds, die mehrere Themen in den oben genannten Bereichen verfolgen

Stufe 2 legt ein nuancierteres Thema innerhalb dieser Kategorie fest, während Stufe 3 es Ihnen ermöglicht, mit einem Unterthema noch tiefer in die Materie einzutauchen.

Die europäische Fondslandschaft

Thematische Fonds erlebten zur Zeit der Covid-19-Pandemie weltweit einen rasanten Anstieg ihrer Beliebtheit und verzeichneten beispiellose Zuflüsse. In dieser Zeit waren Themen aus den Bereichen Technologie und physische Welt bei in Europa ansässigen Fonds besonders beliebt. Seit dem Höhepunkt der Pandemie sind die Zuflüsse jedoch zurückgegangen, wobei thematische Fonds seit Ende 2023 erhebliche Abflüsse verzeichnen. Das Thema „physische Welt“, das mehrere auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Unterthemen umfasst, von sauberer Technologie bis hin zu Solar- und Windenergie, hat im Vergleich zu den anderen Themen deutlich höhere Abflüsse zu verzeichnen.

Anleger müssen bei der Investition in Themenfonds ein tiefes Verständnis für Risiken und potenzielle Erträge haben. Die etablierten Merkmale von „Erfolg“ bleiben bestehen, nämlich niedrige Kosten, eine angesehene Muttergesellschaft und ein erfahrenes Managementteam, aber eine zusätzliche Due-Diligence-Prüfung ist unerlässlich.

Bei richtiger Anwendung können thematische Fonds es Anlegern ermöglichen, gezielte Wetten abzuschließen und gleichzeitig ihre Portfolios an ihren Interessen und Präferenzen (wie ESG) auszurichten. Wenn ein thematischer Fonds eine einzelne Aktienwette in einem Portfolio ersetzt, kann er das aktienspezifische Risiko diversifizieren und gleichzeitig das gewünschte Engagement im Zielthema beibehalten.

Aber auch thematische Fonds sind nicht ohne Risiko. Tatsächlich gibt es einige Dinge zu beachten.

In der Vergangenheit war die Wahrscheinlichkeit, dass ein Themenfonds überlebt und eine breite Marktbenchmark über längere Zeiträume schlägt, gering. Sie können Ihre Erfolgschancen erhöhen, indem Sie einen Fonds wählen, der von einem Vermögensverwalter verwaltet wird, dem Sie vertrauen, dass er den Fonds auch in Zeiten anhaltender Underperformance offen hält.

Themenfonds können sehr volatil sein, und potenziell übergroße Renditen gehen auch mit erhöhten Abwärtsrisiken einher. Themenbezogene Positionen sollten nicht mehr als einen kleinen Teil eines diversifizierten Anlageportfolios ausmachen.

Die Wahl des richtigen Themas ist schwieriger als man denkt. Gibt es eine überzeugende, evidenzbasierte Wachstumsgeschichte oder ist alles nur ein Hype? Trotz des Trubels und einer Flut von Markteinführungen, die auf das Thema abzielten, geriet die Metaverse fast genauso schnell in Vergessenheit, wie sie aufkam. Anleger müssen die Merkmale des Themas selbst verstehen. Zum Beispiel können wir uns alle die exponentiellen Vorteile der KI-Technologie vorstellen, aber es gibt auch erhebliche Wachstumsrisiken, wie z. B. Regulierung und IP-Komplikationen, die bei Ihrer Bewertung berücksichtigt werden müssen.

Die Auswahl des richtigen Fonds ist wichtig. Unterschiedliche Ansätze zur Verfolgung eines Themas können zu sehr unterschiedlichen Anlageergebnissen führen, und es kann schwierig sein, Fonds zu vergleichen. Zu diesem Zweck kann der Morningstar Thematic Fit Score dabei helfen, Fonds hervorzuheben, die eng auf ihr Thema abgestimmt sind.

Sie können den richtigen Fonds auswählen, der das richtige Thema verfolgt, aber wenn Sie ihn nicht vernünftig einsetzen, können Sie trotzdem mit leeren Händen dastehen. Anleger haben wiederholt gezeigt, dass sie sich beim Timing von Märkten schlecht schlagen, und das gilt insbesondere für Themenfonds, wie aus dem Morningstar-Forschungsbericht The Big Shortfall hervorgeht. Eingebaute Narrative ermutigen Anleger, sich dem Hype-Zyklus anzuschließen, und eine erhöhte Volatilität verschlimmert die Verluste durch schlechte Anlageentscheidungen.

Welche Themen sind derzeit beliebt?

Wir wissen, dass globale Ereignisse über Erfolg oder Misserfolg eines Themenfonds entscheiden können. Dies wird vielleicht nirgendwo deutlicher als bei Fonds mit Verteidigungsthemen. In einem kürzlich erschienenen Artikel in der Financial Times untersuchen die Morningstar-Analysten Kenneth Lamont und Michael Field, wie geopolitische Instabilität und Konflikte – von der Ukraine und dem Nahen Osten bis hin zu China und Taiwan – dazu führen, dass Global Player ihre Verteidigung stärken wollen, von traditionellen Waffen bis hin zur Cybersicherheit.

In Verbindung mit der Forderung des designierten US-Präsidenten Donald Trump, dass alle 32 NATO-Mitglieder ihre Verteidigungsausgaben von 2 Prozent auf 3 Prozent des BIP erhöhen, sind Fonds mit Verteidigungsschwerpunkt ein wichtiger Bestandteil einer langfristigen Anlagestrategie.

Auch wenn Fonds mit Verteidigungsschwerpunkt für Ihr Portfolio geeignet sein können, müssen Sie den Reinheitsgrad berücksichtigen. Wie Lamont und Field anmerken, gehören Boeing und Airbus zu den Top-Beteiligungen des DFND-Fonds. Boeing und Airbus sind zwar im Verteidigungsbereich tätig, haben aber auch kommerzielle Geschäftsbereiche, was den thematischen Reinheitsgrad senkt. Und das ist wichtig.

Boeing war in letzter Zeit häufig in den Nachrichten, von am Boden festgehaltenen Flotten bis hin zu fehlenden Schrauben, die dazu führten, dass Türen während des Fluges herausflogen. Da die Berichterstattung über das kommerzielle Geschäft von Boeing negativ ausfiel, wirkte sich dies auf den Aktienkurs aus, der um 25 % gefallen ist. Dies ist ein klarer Fall dafür, warum Anleger die einzelnen Beteiligungen innerhalb eines Themenfonds genau prüfen sollten, bevor sie eine Entscheidung treffen. Ihr Thema mag beliebt sein, aber unerwünschte Engagements könnten Sie vom Kurs abbringen.

Erfahren Sie mehr über die Navigation im Universum der Themenfonds und hören Sie direkt von Kenneth Lamont über seine Investmentanalysen und und die Entwicklung der Themenfondslandschaft in Europa unter www.morningstar.com.

Dieser Artikel ist Teil des EXTRA Themenfonds. Alle Artikel des EXTRA finden Sie hier.

Autor Joshua McAlpine ist Content Writer bei Morningstar.