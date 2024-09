Neuer Managing Director und Co-CIO für Multi-Asset bei Neuberger Berman

Gemeinsam mit Erik Knutzen, ebenfalls Co-CIO für Multi-Asset-Strategies, verantwortet Blazek von New York aus das Multi-Asset-Geschäft des Vermögensverwalters. Sein Ziel wird es sein, die Portfoliokonstruktion weiterzuentwickeln und Anlageprognosen für die Kunden von Neuberger Berman voranzutreiben, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Sowohl Blazek als auch Knutzen berichten an Doug Kramer, Head of Institutional Equities and Multi-Asset.

Zudem ist vorgesehen, dass Jeff Blazek gemeinsam Erik Knutzen und dem Präsidenten und Chief Investment Officer von Neuberger Berman, Joseph Amato, die Leitung des Asset Allocation Committees von Neuberger Berman übernimmt. Außerdem wird er als Co-Vorsitzender sowohl das Public Private Investment Committee als auch das Investment Risk Committee des Vermögensverwalters mitverantworten.

Jeff Blazek bringt den Angaben zufolge mehr als 25 Jahre Investmenterfahrung mit. Zuletzt war er als Partner und Leiter der New Yorker Niederlassung von Cambridge Associates tätig. Zuvor verantwortete er in leitenden Positionen den Investmentbereich des New York-Presbyterian Hospitals und des Teacher Retirement System of Texas.

Im Publikumsgeschäft in Deutschland ist Neuberger Bermann zuletzt unter anderem mit European Long-Term Investment Funds (ELTIFs) für Private Equity aufgefallen, also mit Fonds in dem neuen EU-Mantel für Sachwertanlagen und Privatmarktinvestitionen.