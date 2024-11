Trump-Sieg in den USA: Das sagt die Finanzbranche

Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset bei Berenberg Wealth and Asset Management: „Ein Trump-Sieg bei den US-Wahlen zeichnet sich ab, voraussichtlich sogar mit vereintem, republikanischem Kongress. Die Finanzmärkte hatten dieses Szenario über den letzten Monat bereits teilweise eingepreist. Viele Entwicklungen des letzten Monats setzten sich heute am Tag nach der Wahl fort: die Renditen auf amerikanische Staatsanleihen steigen auf über 4,4 Prozent, der US-Dollar steigt auf den höchsten Stand des letzten Jahres, Aktien, insbesondere US Mid Caps, reagieren positiv bei rückläufigem VIX-Index. US-Aktien entwickeln sich besser als europäische und chinesische und Bitcoin erreicht ein neues Allzeithoch. Diese Marktreaktionen sind wenig überraschend für das sich abzeichnende Szenario.

Das Wahlergebnis ändert nichts an unserer bisherigen Einschätzung, dass Aktienmärkte nach den Wahlen bis zum Jahresende noch Aufwärtspotenzial haben. Unterstützung kommt von der enormen Liquidität, wieder positiveren Konjunkturüberraschungen, einer für die Saison und insbesondere nach US-Wahlen typisch rückläufigen Volatilität sowie sowohl starken Fondszuflüssen als auch Aktienrückkäufen.

Unter der Oberfläche dürfte das Wahlergebnis aber zu einer stärkeren Differenzierungführen. Zum einen schon aufgrund unterschiedlicher US-Dollar- und Zins-Sensitivitäten verschiedener Titel. Zum anderen aufgrund der nun erhöhten Unsicherheit über die Handels- und Außenpolitik. Wir erwarten weiter eine deutliche Nachfrage nach US-Aktien.“

Prof. Dr. Bernd Meyer (Foto: Berenberg)