Trumps „Perfektes Chaos“: Goldnachfrage und Preise steigen weiter 

In Euro gerechnet stieg der Goldpreis in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 um 14,9 Prozent, was den größten Anstieg seit dem Sommer 2011, dem Höhepunkt der US-Finanzkrise, darstellt. Gold verzeichnete im ersten Quartal 2025 zudem 17 neue Allzeithochs, die höchste Zahl seit dem Sommer 2011, als es 21 Höchststände gab.

Statt mehr Gold zu verkaufen, als sie kauften, haben private Anleger als Gruppe sechs aufeinanderfolgende Quartale der Gewinnmitnahmen genutzt, um ihre kombinierten Bestände auf BullionVault zu erhöhen, wenn auch nur um 86 Kilogramm (0,2 %) auf insgesamt 44,2 Tonnen.

Deutsche Anleger machten vier Fünftel dieses Wachstums im ersten Quartal aus und kauften netto so viel Gold wie seit April bis Juni 2023 nicht mehr.

„Gold ist bereits das leistungsstärkste Asset des 21. Jahrhunderts und erlebt nun einen Aufschwung, weil Trump 2.0 das verbleibende Erbe der von den USA geführten Weltordnung auf den Kopf stellt“, sagt Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault.

„Trumps Zoll-Chaos und seine zunehmend volatile Haltung im Ukraine-Konflikt schaffen den perfekten Hintergrund für neue Rekordpreise beim Gold, die sogar stärker sind als die Katastrophe während der Corona-Pandemie vor fünf Jahren. Das Edelmetall gedeiht in Zeiten geopolitischer Unsicherheit, wirtschaftlicher Stagnation und fallender Aktienmärkte. Trump liefert all das.“

Der Gold-Investor-Index-Deutschland (GII DE) – ein einzigartiges Maß für die Stimmung, das die Anzahl der Käufer mit der Zahl derjenigen vergleicht, die sich zum Verkauf entscheiden – stieg auf den stärksten Quartalswert seit Ende 2022 und lag im Durchschnitt bei 55,9 zwischen Januar und März, was einem Anstieg von 0,7 Punkten im Vergleich zu den letzten drei Monaten des Vorjahres entspricht.

Ein Wert des GII über 50,0 signalisiert mehr Käufer als Verkäufer, die BullionVault nutzen. Der deutsche Index übertraf den Rest der Welt um 1,6 Punkte im ersten Quartal.

„Während das Tempo der Goldgewinne zu Recht Schlagzeilen macht, bleibt der Anstieg der Anlagennachfrage bisher sehr verhalten“, sagt Ash.

„Der jüngste Anstieg der Goldpreise zieht weiterhin neue Käufer an. Doch anstatt einer Art von Manie erholt sich Gold immer noch von der niedrigen Nachfrage und den Gewinnmitnahmen des letzten Jahres. Seine Anziehungskraft, wie auch der Preis, könnte noch viel weiter steigen, wenn Trumps Politik die Korrektur an den Aktienmärkten in einen Crash verwandelt.“

Die Zahl der neuen Kontoeröffnungen weltweit bei BullionVault sank im vergangenen Monat um 4,0 Prozent im Vergleich zum nahezu vierjährigen Höchststand im Februar. Dennoch liegt sie 40,5 Prozent über dem Durchschnitt der letzten 12 Monate, angeführt von starkem Wachstum in Frankreich, Italien, dem Vereinigten Königreich und Deutschland.