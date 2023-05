TSO Active Property III schüttet fast 25 Millionen US-Dollar aus

Die beiden in Florida gelegenen Selbstlagerzentren sind Teil der Beteiligung TSO Active Property III. Die beiden Veräußerungen führten der Mitteilung zufolge zu einem hohen Gewinn, der indes nicht näher beziffert wird. Anleger im TSO Active Property III könnten sich über Ausschüttungen in zweistelliger Millionenhöhe freuen. Die Gesamtausschüttungen für 2023 belaufen demnach sich bereits auf 24,5 Millionen US-Dollar.

Das Naples Self-Storage liegt zentral in Naples. Es sieht nicht wie ein klassisches Selbstlagerzentrum aus, sondern fügt sich insbesondere durch die Gestaltung der Fassade in das Stadtbild ein. Bereits vor der Vermietung der ersten Lagereinheiten gab es Kaufinteressenten, die offensichtlich das Potenzial des Self-Storage erkannt haben, so TSO. Das Venice Isle Self-Storage war bereits binnen weniger Wochen nach der Eröffnung größtenteils vermietet und habe damit ebenfalls unter Beweis gestellt, dass die Region einen großen Bedarf vor allem an Premium Self-Storages hat.

Weiteres Self-Storage im Portfolio

„Die beiden Verkäufe zeigen, dass es für den Anlage- und Verkaufserfolg bei Gewerbeimmobilien trotz schwächeren Transaktionsgeschehens im Gesamtmarkt vor allem auf die Art, Lage und Qualität des einzelnen Objekts ankommt“, sagt Christian Kunz, Sales & Marketing Manager bei TSO.

Der Käufer ist TSO zufolge einer der US-weit führenden Investoren und aktiven Vermögensverwalter in der Selbstlagerbranche. Das Unternehmen, über dessen Identität Stillschweigen vereinbart wurde, habe in der Vergangenheit bereits über eine halbe Milliarde US-Dollar in diesem Markt investiert und priorisiere die gleichen Kriterien wie TSO.

Derzeit befindet sich noch ein weiteres Self-Storage – ebenfalls in Florida – im Portfolio der Beteiligung. Auch hier erwartet TSO gute Vermarktungschancen. TSO nimmt derzeit noch Zeichnungen für die Ende 2022 nach einer Gesetzesänderung und entsprechenden Anpassungen wieder angebotene Vermögensanlage TSO Active Property III entgegen, wobei von einem Platzierungsvolumen von insgesamt 225 Millionen US-Dollar noch etwa zehn Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen. Anteile an der Beteiligung, die ihre Investments derzeit über 15 Immobilien in sechs Bundesstaaten im Südosten der USA streut, können ab 15.000 US-Dollar gezeichnet werden.