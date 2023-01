TSO jetzt auch auf der Online-Beratungsplattform Walnut Live

Finanzanlagenberaterinnen und -berater können auf der Online-Beratungsplattform Walnut Live ab sofort auch auf US-Vermögensanlagen von The Simpson Organization (TSO) zugreifen. Rund 1.800 Beraterinnen und Berater nutzen die Walnut-Technologie mittlerweile.

TSO ist der siebte Produktpartner der Online-Beratungsplattform, teilt Walnut mit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Atlanta/USA ist auf Investments in Gewerbeimmobilien im Südosten der USA spezialisiert.

„Mit TSO stehen Finanzanlagenberaterinnen und -beratern im Walnut Live erstmals auch Investmentprodukte mit Fokus auf den US-Markt für die Beratung oder Vermittlung zur Verfügung“, sagt Walnut-Geschäftsführer Lars Gentz. Bislang konnten Nutzerinnen und Nutzer der Walnut Plattform Kapitalanlageprodukte von Asuco, One Group, Project Investment, RWB, Solvium Capital sowie Thamm & Partner aufrufen.

„Durch den Einsatz digitaler Lösungen lassen sich Arbeitsprozesse wesentlich effizienter gestalten, wodurch Beraterinnen und Beratern mehr Zeit für die persönliche Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden bleibt. Mit Walnut Live erhalten unsere Vertriebspartner Zugang zu einer modernen Online-Plattform, über die sie die Beratung oder Vermittlung unserer Produkte je nach individueller Präferenz teilweise oder vollständig digital abbilden können“, wird Christian Kunz, Sales & Marketing Manager von TSO, in der Mitteilung zitiert.

Walnut Live auch für Face-to-Face-Beratung

Walnut Live wurde ursprünglich für den volldigitalen Abschluss im Fernabsatz entwickelt. Allerdings können Berater die verschiedenen Funktionen auch Schritt für Schritt und je nach persönlicher Präferenz flexibel in den Beratungsalltag integrieren, so Walnut. So setze ein Großteil der Nutzerinnen und Nutzer die Technologie ein, um Antragsunterlagen digital vorzubereiten und ganz klassisch auszudrucken; Beratung und Vermittlung erfolgen wie gewohnt vor Ort.

Seit August 2021 können Beraterinnen und Berater die Online-Zeichnungsstrecke über die Funktion „Direktzeichnung vor Ort“ auch bei der Face-to-Face-Beratung einsetzen und so unter anderem den Beratungsprozess dokumentieren.

Inzwischen nutzen den Angaben zufolge rund 1.800 Beraterinnen und Berater die von Walnut entwickelte Live-Technologie. Sie haben demnach bis heute in Summe mehr als 16.000 Anträge generiert und 6.500 Online-Beratungen durchgeführt. Mehr als jede zweite mündete im erfolgreichen volldigitalen Abschluss, so Walnut.