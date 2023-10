Immac wird Partner auf Online-Beratungsplattform Walnut

Immac ist das insgesamt neunte im „Walnut Live“ gelistete Emissionshaus, teilt die Plattform mit. Aktuell ist dort der geschlossene Publikums-AIF Immac Immobilien Renditedachfonds gelistet. Der Dachfonds investiert über mindestens drei inländische, von der Immac initiierte alternative Investmentfonds (AIFs) in Betreiberimmobilien, also etwa Rehabilitationszentren, vollstationäre Pflegeheime oder Anlagen des betreuten Wohnens. Eine Beteiligung ist ab 10.000 Euro möglich.

Walnut Live ermöglicht seit dem Start im Jahr 2021 die standortunabhängige Beratung und digitale Zeichnung von AIFs, ELTIFs und Vermögensanlagen und steht Finanzberaterinnen und -beratern sowie angebundenen Vertriebsgesellschaften kostenfrei zur Verfügung. Neben der Option für den volldigitalen Fernabsatz lässt sich die digitale Zeichnungsstrecke seit August 2022 auch in der Face-to-Face-Beratung nutzen, so Walnut.

„Die Immac Group hat seit ihrer Gründung 1997 in mehr als 170 Objekte investiert und zählt mit ihrem sehr langfristig orientierten Investitionsansatz zu den europaweit führenden Spezialisten für Investitionen in Healthcare-Immobilien. Mit der Partnerschaft bietet unsere Plattform Vermittlern und ihren Kunden ab sofort noch besseren Zugang zu attraktiven Beteiligungsmöglichkeiten im Immobilien-Bereich“, so Lars Gentz, Geschäftsführer der Walnut.