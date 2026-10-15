Uelzener holt Christian Groth für Makler- und Kooperationsvertrieb

Christian Groth leitet seit Oktober den Makler- und Kooperationsvertrieb der Uelzener Versicherungen. Der 32-Jährige soll bestehende Partnerschaften weiterentwickeln und neue Kooperationen aufbauen. Welche Schwerpunkte er dabei setzen will, zeigt sein Auftrag.

Christian Groth verantwortet seit dem 1. Oktober 2026 die Abteilung Makler- und Kooperationsvertrieb der Uelzener Versicherungen. Die Personalie ist Teil der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens. Im Vertrieb sollen die Bedürfnisse von Maklern, Vermittlern und Kooperationspartnern stärker in die Gestaltung von Produkten, Prozessen und Kommunikation einfließen.

Zu Groths Aufgaben gehören die Weiterentwicklung bestehender Partnerschaften, der Aufbau neuer Kooperationen sowie die Optimierung von Vertriebsabläufen und Schnittstellen. Ziel sei es, die Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern effizienter zu gestalten.

Der 32-jährige Hamburger bringt Erfahrung im Versicherungsvertrieb sowie in der Organisations- und Strategieentwicklung mit. Nach einer dualen Ausbildung sammelte er erste Vertriebserfahrungen bei der AXA, unter anderem als Regionalmanager im Außendienst. Berufsbegleitend studierte er Betriebswirtschaft und Wirtschaftspsychologie und schloss das Studium mit Bachelor und Master ab.

Groth bringt Erfahrung aus dem Kooperationsvertrieb mit

Zuletzt leitete Groth bei ERGO Deutschland das Key-Account Management Sales Partner im Kooperationsvertrieb. Als Workstream Lead verantwortete er gemeinsam mit dem Vertriebsvorstand ein strategisches Projekt. Außerdem ist er ehrenamtlicher Prüfer für den Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen der Handelskammer Hamburg und Dozent beim BWV Hamburg.

„Ich freue mich darauf, den Makler- und Kooperationsvertrieb der Uelzener gezielt weiterzuentwickeln und gemeinsam mit unserem Netzwerk neue Impulse zu setzen“, sagt Groth. „Wir werden unsere Prozesse und Abläufe verbessern, um die Zusammenarbeit mit Makler- und Kooperationspartnern noch effizienter und reibungsloser zu gestalten.”

Dr. Sebastian Tiedemann, Bereichsleiter Markt & Kunde bei der Uelzener, sagt: „Mit Christian Groth gewinnen wir eine versierte Führungspersönlichkeit, die sowohl das operative Tagesgeschäft als auch die übergeordnete Projektarbeit exzellent beherrscht. Er wird uns maßgeblich dabei unterstützen, unsere Vertriebsziele zu erreichen und die Position der Uelzener im Tierversicherungsmarkt weiter zu stärken.“