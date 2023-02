Values kauft ehemalige RTL-Zentrale mit öffentlichen Mietern

Values Real Estate hat ein zweiteiliges Büroensemble in Köln-Müngersdorf für seinen Fonds Values Public Sector erworben. Dabei handelt es sich um das ehemalige RTL-Gebäude mit Filmstudios in der Aachener Straße 1042, welches nach dem Auszug des Senders in den vergangenen Jahren umfassend saniert wurde.