Verband AfW begrüßt weiteres Fördermitglied

Die Xempus AG ist den Angaben zufolge eine unabhängige SaaS-Plattform für den Vertrieb und die Verwaltung der betrieblichen Vorsorge. SaaS steht für „Software as a Service“. Laut Website arbeiten rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Xempus mit Hauptsitz in München. Seit Mai 2023 ist demnach die EVorsorge Systems GmbH in München mit rund 20 Beschäftigten ein Tochterunternehmen (100 Prozent) von Xempus.

„Regulatorische Änderungen, wirtschaftliche Herausforderungen und komplexe Themenfelder verändern das Arbeitsumfeld von unabhängigen Finanzberaterinnen und Finanzberatern zunehmend. Das sehen wir auch in der Beratung und Verwaltung der betrieblichen Vorsorge. Daher freuen wir uns, die Arbeit des Bundesverband Finanzdienstleistungen AfW e.V. ab sofort als Fördermitglied zu unterstützen“, sagt Martin Bockelmann, Gründer und Co-CEO der Xempus AG.

„Damit engagiert sich ein sehr etablierter Technologieanbieter für die Belange des freien Vertriebes, der die betriebliche Altersversorgung (bAV), -Krankenversicherung (bKV) und -Arbeitskraftabsicherung (bAKS) in den Fokus seiner Aktivitäten gestellt hat“, ergänzt Matthias Wiegel, Generalbevollmächtigter für Fördermitgliedsgewinnung und -betreuung des AfW.