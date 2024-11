Verifort Capital schickt Value-Add-Fonds in den Vertieb

Der Publikums-Fonds wird hauptsächlich in deutschen B- und C-Städten in Gewerbeimmobilien investieren, die das Unternehmen mit einem „Manage-to-Green“-Ansatz aufwertet und wieder auf den Markt bringt, kündigt Verifort Capital an. Der Fonds ist auf Büro-, Handels- und Logistikimmobilien in Deutschland fokussiert.

„Die künftigen Nachhaltigkeitsanforderungen an Immobilien führen dazu, dass zahlreiche Bestandsimmobilien, die den ESG-Vorgaben nicht entsprechen, für Investoren, aber auch für Mieter zunehmend unattraktiv werden. Umgekehrt wird die Nachfrage nach ESG-konformen Immobilien in den nächsten Jahren deutlich zunehmen“, sagt Jens Müller, CSO bei Verifort Capital.

5.000 Euro Mindestbeteiligung

Die Mindestbeteiligung liegt bei 5.000 Euro. Der Fonds strebt ab Schließung einen prognostizierten durchschnittlichen Überschuss von sechs Prozent pro Jahr an, zuzüglich bevorrechtigter Anfangsauszahlungen von fünf Prozent pro Jahr bis zur Fondsschließung. Das angestrebte Fondsvolumen liegt bei 37,4 Millionen Euro, wovon 21,9 Millionen Euro über Anlegergelder finanziert werden sollen.

Alexander Klein, Geschäftsführer Vertrieb bei Verifort Capital: „Mit dem ‚VC Value Add Plus‘ können unsere Partner ihren Kunden und Anlegern eine Investitionsmöglichkeit in Immobilien mit einer vergleichsweise kurzen Laufzeit von sechs Jahren und einer attraktiven Rendite anbieten. Zudem besteht ein mögliches Upside-Potential aufgrund der sich aktuell abzeichnenden Bodenbildung der Preise im Immobilienmarkt.“

Durch den Fokus auf nachhaltige Bestandsentwicklung handelt es sich bei dem Fonds um ein ESG-Produkt gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung mit einem klar definierten Investitionsansatz mit ökologischen und sozialen Aspekten, so Verifort Capital.