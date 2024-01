Versicherungskammer ergänzt Naturkatastrophen-Rückversicherung erstmals über Cat-Bond-Markt

Die Versicherungskammer hat erstmals einen Cat Bond über die in Irland ansässige und nach dem Konzerngründer König Maximilian I. benannte Zweckgesellschaft „King Max Re DAC“ emittiert.

Die Versicherungskammer hat erstmals eine Katastrophenanleihe (Cat Bond) über die in Irland ansässige und nach dem Konzerngründer König Maximilian I. benannte Zweckgesellschaft „King Max Re DAC“ emittiert. Die Anleihe hat ein Gesamtvolumen von 175 Millionen Euro und schützt die Kompositversicherer des Konzerns über einen Rückversicherungsvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren.

Abgedeckt werden damit die vier wesentlichen Naturgefahren Sturm, Hagel, Überschwemmung und Erdbeben, auf eine für den Bestand des Erstversicherers individuell festgelegte Schadenhöhe im Falle eines Kumulereignisses. Der Cat Bond wurde in Zusammenarbeit mit Aon aufgelegt. „Cat Bonds wurden bislang nur von international tätigen deutschen Versicherern aufgelegt. Mit dieser Emission zeigt der Konzern Versicherungskammer als erster öffentlicher Versicherer, dass Cat Bonds auch für mehrheitlich in Deutschland tätige Unternehmen umsetzbar und werthaltig sind“, erklärt Jan-Oliver Thofern, Chairman und CEO von Aon Deutschland.

Die Gefahren nehmen zu, die Schadenkosten ebenfalls

Prof. Dr. Frank Walthes, Vorstandsvorsitzender der Versicherungskammer, begründet den Schritt damit, dass Schadenereignisse wie die Flutkatastrophe im Ahrtal oder der Hagelsturm Denis und Modellierungsergebnisse für Naturgefahren klar zeigen, dass der Absicherungsbedarf deutlich steigt.

Durch diese Form des direkten Risikotransfers in die Kapitalmärkte wolle man eine ergänzende und diversifizierende Alternative zu traditionellen Rückversicherungslösungen schaffen. „Als größter öffentlicher Versicherer und einer der führenden Gebäudeversicherer sehen wir uns in der Verantwortung, das Risiko für unsere Kunden und Stakeholder zu reduziert“, so Walthes weiter.