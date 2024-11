HDI Global SE: Stefan Pasternak wird neuer Finanzvorstand

Dr. Christian Hermelingmeier (43), Finanzvorstand der HDI Global SE, wechselt zum 1. April 2025 als Finanzvorstand innerhalb der Talanx Gruppe zur Hannover Rück SE. Sein Nachfolger bei der HDI Global SE wird Dr. Stefan Pasternak. Der 50-jährige ist derzeit CFO bei der Munich Re-Tochter Great Lakes Insurance SE, einem auf komplexe Risiken spezialisierten Erstversicherer.

Pasternak weist eine 25-jährige, eindrucksvolle internationale Karriere innerhalb der Munich Re Gruppe auf, davon seit 17 Jahren in Führungsverantwortung. Der ausgewiesene Rück- und Erstversicherungsfachmann mit hoher Finanzexpertise ist derzeit Finanzvorstand (CFO) bei Great Lakes Insurance SE, einem auf komplexe Risiken spezialisierten Erstversicherer innerhalb der Munich Re. Zuvor war er als CFO bei der „Ergo Grubu“ in der Türkei, bei der „Ergo Daum“ in Südkorea und arbeitete zudem in London und Mailand.

Dr. Christian Hermelingmeier wechselt von HDI Global zur Hannover Rück. (Foto: HDI)

Christian Hermelingmeier ist seit September 2020 Finanzvorstand beim Corporate- & Specialtyversicherer HDI Global SE. Zudem ist er Vorsitzender des Verwaltungsrats der HDI Reinsurance (Ireland) SE.

Hermelingmeier trug zum profitablen Wachstum der HDI Global SE und zur strategischen internationalen Ausrichtung bei – in seiner Zeit als CFO stieg der Auslandsanteil des Geschäftsvolumen des Corporate- & Specialtyversicherers im Ausland von 50 Prozent auf 75 Prozent von derzeit rund elf Milliarden Euro Prämien, das Konzernergebnis um rund 300 Prozent auf mehr als 300 Millionen Euro.

Der Vorstand der HDI Global besteht ab dem 1. April 2025 aus folgenden Personen: