Munich Re erwirbt 320 Park Avenue von Mutal of America

Munich Re hat das Bürohochhaus 320 Park Avenue in New York vollständig von Mutual of America erworben. 2021 konnte sich Meag in einer Off-Market-Transaktion für Munich Re einen 25-prozentigen Anteil an dem Class-A-Bürohochhaus in einem Joint Venture mit Mutual of America sichern.

Dr. Stefan Haas, Geschäftsführer und Global Head of Real Estate, MEAG: „Wir freuen uns sehr, dass wir ein erstklassiges Objekt wie 320 Park Ave. in einem Off-Market-Deal vollständig für unser US-Immobilienportfolio sichern konnten. Der Büromarkt in New York bietet derzeit sehr gute Angebote, insbesondere für Investoren mit viel Eigenkapital.“ 320 Park Ave. sei ein Paradebeispiel für eine Top-Büroimmobilie in hervorragender Lage, die ihre Widerstandsfähigkeit auch in herausfordernden Zeiten bewiesen habe, so Haas weiter.

Im Jahr 2021 übernahm Meag das Asset Management der Immobilie. Das Gebäude ist nun mit einer WALT von über zehnJahren vollständig vermietet. Weighted Average Lease Term, WALT, ist ein Begriff, der in der Immobilien- und Finanzwelt verwendet wird, um die durchschnittliche Restlaufzeit von gewichteten Mietverträgen zu beschreiben, die ein Vermieter mit seinen Mietern abgeschlossen hat. Laut Meag wurd das Gebäude auf einer Fläche von über 350.000 Quadratfuß modernisiert, was fast der Hälfte der gesamten verfügbaren Bürofläche entspricht.

Park Avenue 320: Neuer Besitzer ist die Munich Re Foto: Munich Re

320 Park Avenue ist eine erstklassige Adresse und dient Finanzinstituten wie Mutual of America und Raymond James als Hauptsitz. Bei einer kürzlich abgeschlossenen Renovierung für 35 Millionen US-Dollar wurden die Lobby erneuert und ein Café im Erdgeschoss, ein neuer Fitnessraum und über 25.000 Quadratmeter neuer Innen- und Außenbereich eingerichtet. Im 16. Stock befindet sich ein Restaurant mit Außenterrasse und Blick auf die Park Ave. Der Turm wurde vom U.S. Green Building Council (USGBC) mit einem LEED-Zertifikat in Gold ausgezeichnet. Die Transaktion ist der größte Büroverkauf in New York City im Jahr 2024.

MEAG ist der Vermögensmanager von Munich Re. Mit Einheiten in Europa, Asien und Nordamerika bietet MEAG sein umfangreiches Know-how auch institutionellen Investoren und Privatkunden außerhalb Munich Re an. Derzeit verwaltet MEAG Vermögenswerte im Wert von etwa 354 Milliarden Euro, davon entfallen 63 Milliarden Euro auf Investoren außerhalb der Gruppe.