Munich Re peilt 2024 Gewinn von fünf Milliarden Euro an

Dank anhaltend guter operativer Performance in allen Geschäftssegmenten peilt die Munich Re für 2024 einen Nettogewinn von fünf Milliarden Euro an. Der Versicherungsumsatz der Gruppe soll bei voraussichtlich bei 59 Milliarden Euro liegen.

Die Kapitalanlagerendite dürfte sich merklich auf über 2,8 % verbessern. Im Geschäftsfeld Rückversicherung rechnet der weltgrößte Rückversicherer für 2024 mit einer Erhöhung des Versicherungsumsatzes auf 39 Milliarden Euro und einem Nettogewinn von 4,2 Milliarden.

In einem anhaltend günstigen Marktumfeld will der Versicherer seine starke Position nutzen, um noch mehr profitables Wachstum zu generieren. In der Rückversicherung Schaden und Unfall erwartet die Munich Re, dass sich die Schaden-Kosten-Quote voraussichtlich auf 82 Prozent verbessern dürfte.

In der Rückversicherung Leben und Gesundheit erwartet Munich Re für 2024 ein versicherungstechnisches Gesamtergebnis von 1,45 Milliarden Euro aus der jährlichen Auflösung der CSM und der Risikoanpassung sowie einem weiterhin starken Beitrag aus Geschäft mit nicht signifikantem Risikotransfer.



Für die Erstversicherungstochter Ergo erwartet Munich Re 2024 voraussichtlich einen Versicherungsumsatz von 20 Milliarden Euro und einen Ergebnisbeitrag von 800 Millionen Euro. Für Ergo Schaden/Unfall Deutschland wird eine Schaden-Kosten-Quote von 87 Prozent und für Ergo International von 90 Prozent angestrebt.