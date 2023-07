Versicherungskammer erwirbt neue Calwer Passage in Stuttgart

Die Versicherungskammer Bayern hat die Calwer Passage in Stuttgart erworben. Über den Kaufpreis der nachhaltigen Gewerbeimmobilie in 1-A-Lage wurde Stillschweigen vereinbart.

Der Konzern Versicherungskammer hat die Calwer Passage an der Ecke Rothebühlplatz und Theodor-Heuss-Straße in Stuttgart erworben. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Mit dem Neubau der überwiegend gewerblich genutzten Calwer Passage durch die Ferdinand Piëch Holding ist in der Stuttgarter Innenstadt ein innovativer Gebäudekomplex entstanden. Besondere Merkmale: die intensiv begrünte Fassade, moderne Büroflächen für den Hauptmieter CMS Hasche Sigle und hochwertige Wohnungen sowie die denkmalgeschützte Glaskuppel, unter der ein Mix aus Ladengeschäften und Gastronomie Einzug gehalten hat.

1.700 laufende Meter Fassadenbegrünung

Das Pionierprojekt im Zentrum der schwäbischen Landeshauptstadt erregt Aufmerksamkeit nicht nur unter Architekten. Hauptgrund ist die aufwendige Fassadenbegrünung: Rund 11.000 Pflanzen binden C0 2 und Feinstaub , sollen die Luftqualität verbessern. Die rund 1.700 laufenden Meter ökologische Grünfassade, die etwa der Größe eines Fußballfelds entsprechen, prägen das Erscheinungsbild der Calwer Passage und bilden zusammen ein nachhaltiges biodiverses System, teilte der Versicherer mit.

Historie der Calwer Passage

Die ursprüngliche Calwer Passage eröffnete Ende der siebziger Jahre. Die gläserne Kuppel war schon seinerzeit ein Hingucker. Mit dem nun fertiggestellten Neubau erwacht die Calwer Passage in der Stadtmitte zu neuem Leben.

„Wir freuen uns, dass wir dieses grüne Pionierprojekt in Stuttgarter 1A-Lage erwerben konnten. Die hochwertige Neubauqualität, die langfristige Vermietungssituation gepaart mit der innovativ begrünten Fassade machen das Objekt zu einem zukunftsfähigen und nachhaltigen Investment. Mit unserem ersten Direktankauf in Stuttgart stellen wir einmal mehr unter Beweis, dass die Versicherungskammer auch in herausfordernden Zeiten ein verlässlicher Partner am Markt ist“, sagt Stephan Huber, Head of Investment Real Estate bei der Versicherungskammer

Beim Ankauf wurde die Versicherungskammer von Latham & Watkins (LDD), Cushman & Wakefield acht+ (TDD), Jones Lang LaSalle (CDD) und Jagel & Partner Immobiliensachverständige beraten, die Verkäuferseite von Pöllath + Partners (LDD, TaxDD). Vermittelt wurde die Transaktion von BNP Paribas Real Estate und Colliers International Deutschland.