Generationenwechsel bei Domcura – komplett neuer Vorstand bis Anfang 2026

Nachdem der langjährige Vorstandsvorsitzende Uwe Schumacher (66) aus Altersgründen nach Beendigung seines Vertrages am 31. Dezember 2025 aus dem Amt ausscheidet, hat der Domcura-Aufsichtsrat jetzt eine Reihe von Personalien beschlossen, teilt das Unternehmen mit. Dies führt ab Anfang 2025 zu Veränderungen im Vorstand, der bis Anfang 2026 komplett neu aufgestellt wird.

Lars Fuchs (54) wird spätestens zum 1. Januar 2026 in den Vorstand der Domcura AG eintreten und dort die Ressorts Vertrieb und Marketing, Produkt, Strategie und Personal übernehmen. Zudem soll er den Vorstandsvorsitz der Domcura AG von Uwe Schumacher übernehmen, der in der Folge dem Unternehmen noch beratend zur Verfügung stehen wird. Lars Fuchs kommt von der Rheinland-Versicherung, bei der er schon in der Vergangenheit eng mit Domcura zusammengearbeitet hat.

Zwei weitere neue Vorstandsmitglieder

Bereits zum 1. Januar 2025 wird Marcus Wollny (55) zum Mitglied des Vorstands berufen und für die Ressorts Betrieb und IT verantwortlich zeichnen. Wollny ist seit Oktober 2023 Bereichsleiter IT bei Domcura. Zuvor war er Vorstand bei der Deutschen Familienversicherung.

Geplant ist zudem, dass Nadja Koch-Schuffenhauer (48) ab Anfang 2026 die Verantwortung für das Ressort Finanzen, Recht und Compliance übernimmt. Bis zu dieser Vorstandsbestellung ist sie nun Generalbevollmächtigte. Koch-Schuffenhauer war bisher als Direktorin Finanzen bei Domcura tätig und ist seit 20 Jahren im Unternehmen beschäftigt.

Auch Stolzenberg verlängert nicht

Neben Uwe Schumacher strebt auch Horst-Ulrich Stolzenberg (61), Mitglied des Vorstands und verantwortlich für Vertrieb und Marketing, ebenfalls altersbedingt keine Verlängerung seines laufenden Vertrags an. Der Domcura-Vorstand wird dann aus Lars Fuchs sowie den weiteren Vorstandsmitgliedern Nadja Koch-Schuffenhauer und Marcus Wollny bestehen.