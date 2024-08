VKS Sachwert Kongress 2024 fast ausgebucht

Am 17. und 18. September 2024 treffen auf dem VKS Sachwert Kongress in Frankfurt Sachwert- und Branchenexperten auf Vertriebsspezialisten. Die Besucher erwartet eine Agenda mit aktuellen Themen der Sachwertbranche und namhaften Experten. Wer noch hin will, muss sich indes sputen.

Knapp drei Wochen vor dem Start ist der VKS Sachwert Kongress 2024 mit über 200 Anmeldungen bereits nahezu ausgebucht, teilt der Verband der Kapitalverwaltungsgesellschaften und Sachwertanbieter (VKS) als Veranstalter mit.

Der Kongress ist speziell für selbstständige Finanz- und Vermögensberater mit einer Gewerbeerlaubnis nach Paragraf 34 GewO Nummer 2 und/oder Nummer 3 konzipiert, also Vermittlerinnen und Vermittler von alternativen Investmentfonds (AIFs) und/oder Vermögensanlagen. Der zweitägige Kongress im Markt für regulierte Sachwerte findet im Hotel Crown Plaza in Frankfurt am Main statt und wird in diesem Jahr zu dritten Mal vom VKS veranstaltet .

Auf der Agenda stehen Fragen wie: Was sind die Auswirkungen von Zins und Inflation auf den Markt? Inwieweit befinden sich deutsche Gewerbeimmobilien tatsächlich in der Krise? Wie gehen Private-Equity-Anbieter mit Risiken und Komplexität um? Und was ist von der Anlageklasse der Erneuerbaren Energien tatsächlich zu erwarten?

Wolfgang Grupp und Jil Langwost

Zu den Top-Speakern gehört Unternehmer-Koryphäe Wolfgang Grupp, der langjährige Geschäftsführer der Trigema. Er spricht auf dem VKS Sachwert Kongress 2024 über seine unternehmerischen Überzeugungen von Solidität, Verantwortung für die Mitmenschen, Gerechtigkeit und Beständigkeit. Zudem erläutert die bekannte Online-Marketing-Expertin Jil Langwost, wie sich online Neukunden und neue Mitarbeitende am besten gewinnen lassen.

Weitere Top-Speaker sind Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei Donner & Reuschel, mit einem Vortrag zu europäischen und globalen Wirtschaftstrends sowie Alexander Pfisterer-Junkert, Rechtsanwalt bei BKL Fischer Kühne + Partner, mit aktuellen Informationen zur Maklerdokumentation.

Moderator Frank Rottenbacher

Ferner stehen Vorträge zu Immobilien, Logistik, Erneuerbaren Energien und Private Equity aus dem Kreis der VKS-Mitglieder auf dem Programm. Konkret unter anderem Fachvorträge zu Logistikinvestments und US-Gewerbeimmobilien sowie Diskussionsrunden zu deutschen Immobilien und Erneuerbaren Energien. Moderiert wird der VKS Sachwert Kongress 2024 von Frank Rottenbacher, Vorstand des AfW Bundesverband Finanzdienstleistungen.

Auf dem Kongress vertreten sind die Verbandsmitglieder und Sachwertanlagen-Anbieter BVT Unternehmensgruppe, DFI Deutsche Fondsimmobilien Holding AG, Dr. Peters Group, EURAMCO, Habona Invest, hep-Gruppe, Immac, Ökorenta Gruppe, Primus Valor AG, RWB Private Capital Emissionshaus AG, Solvium-Gruppe, US Treuhand und Verifort Capital Gruppe. Cash. ist als Medienpartner vor Ort.