Was Netfonds im Silicon Valley macht

Dietgar Völzke, CIO der Netfonds AG, hat an der diesjährigen Google Next Cloud Conference im Silicon Valley bei San Francisco teilgenommen. Welche Erkenntnisse er von dort mitgebracht hat.

Die dreitägige Konferenz umfasste Themen wie Google Cloud, GenAI, Workspace sowie Sneak Peaks in neue Produkte und Entwicklungen. Die wichtigste Erkenntnis aus diesen Tagen, die Völzke mit zurück an den Hamburger Standort bringt: „Die digitale Welt dreht sich in einem immensen Tempo und der technologische Fortschritt beschleunigt sich wie nie zuvor. Jeder Monat bringt vor allem auf dem Gebiet der KI neue Möglichkeiten.“

Um Trends zu antizipieren und entsprechend im eigenen Business vorausschauend agieren zu können, seien ein dynamisches Netzwerk und Veranstaltungen außerhalb des eigenen Wirkungsfeldes wie hier im Silicon Valley unerlässlich. “Die Gespräche und Diskussionen waren wirklich bereichernd und ich hatte großes Glück, mit einigen brillanten Experten aus dem IT-Sektor zusammenzukommen”, so Völzke. “Ich habe mich intensiv ausgetauscht und neue Perspektiven zu den zukünftigen Trends und Innovationen gewonnen.“ Jetzt heiße es, die Entwicklungen im Auge zu behalten, zu integrieren und konsequent weiterzumachen.