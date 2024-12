Was sich Honorarfinanz von der neuen Bafin-Zulassung verspricht

„Die Zulassung zur Finanzportfolioverwaltung ist ein bedeutender Meilenstein für unser Unternehmen“, sagt Vorstand Davor Horvat, „mit ihr können wir vor allem große Anleger wie Stiftungen und Unternehmen noch besser bedienen.“ Auch Finanzvertriebe hätten bereits Interesse an einer Zusammenarbeit signalisiert, etwa an Order-Aufträgen für ETFs.

Auch die aktuell 45 angeschlossenen Berater unter dem Haftungsdach der Honorarfinanz sollen von der neuen Zulassung profitieren: „Sie können ihr Geschäft nun besser skalieren und weitere Zielgruppen erschließen“, kündigt Honorarfinanz an. In den nächsten fünf Jahren will Horvat das Netz der Honorarfinanz auf insgesamt 100 Berater in Deutschland ausbauen.