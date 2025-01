Wechsel im Vorstand der Hahn AG

Christoph Horbach übernimmt die Verantwortung für das Fonds-/Portfolio Management sowie die Zentralfunktionen Business Development, Controlling und IT, teilt das Unternehmen mit. Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Kuhlmann bildet er künftig das Vorstandsteam der Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG.

Horbach (45) kann den Angaben zufolge auf über 15 Jahre Erfahrung in der Immobilien- und Investmentbranche zurückblicken. Nach seinem betriebswirtschaftlichen Studium an der Universität zu Köln war er unter anderem in leitenden Positionen bei der ECE Projektmanagement GmbH & Co. KG, Hamburg, und der Paramount Group, New York, tätig. Seit 2019 war der Diplom-Kaufmann bei der HT Group, Hamburg/Wien, beschäftigt, zuletzt als Chief Executive Officer, wo er insbesondere das institutionelle Fondsgeschäft und die Geschäftsentwicklung vorantrieb.

Christoph Horbach tritt die Nachfolge von Daniel Löhken an, der das Unternehmen zum Jahresende 2024 mit Ablauf seiner regulären Amtszeit verlassen hat.