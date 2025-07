AfW gewinnt führenden Vermögensverwalter als Fördermitglied

Carmignac ist ein Vermögensverwalter im Familien- und Mitarbeiterbesitz, der 1989 von Edouard Carmignac und Eric Helderlé gegründet wurde, teilt der AfW mit. Heute ist das Unternehmen demnach eine der führenden unabhängigen Vermögensverwaltungsboutiquen in Europa und verwaltet 33,9 Milliarden Euro (Stand 31. Dezember 2024) im Namen seiner Kunde über eine Palette von Aktien-, Renten-, diversifizierten, alternativen und privaten Vermögensfonds.

Seit seiner Gründung arbeite Carmignac eng mit unabhängigen Finanzberaterinnen und Finanzberatern zusammen. Das Unternehmen legt großen Wert auf die Übereinstimmung der Interessen seiner Kunden, indem es den Großteil seines Eigenkapitals von mehr als zwei Milliarden Euro in dieselben Fonds investiert wie seine Kunden.

„Finanzberater spielen eine wichtige Rolle“

Nils Hemmer, Head of Country Germany & Austria bei Carmignac, sagt: „Unser Geschäft wurde auf der Grundlage einer langjährigen Zusammenarbeit mit unabhängigen Finanzberatern in ganz Europa aufgebaut, weil wir den gleichen Wunsch haben, das langfristige Vermögen unserer Anleger zu mehren. In einer unsicheren Welt spielen Finanzberater eine wichtige Rolle, indem sie den Anlegern mit klaren Ratschlägen und Einblicken helfen, sich in komplexen Märkten zurechtzufinden. Durch unseren transparenten und robusten Anlageprozess wollen wir unsere IFA-Partner bei der Betreuung ihrer Kunden unterstützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem AfW, um dessen großes Beraternetzwerk in ganz Deutschland zu unterstützen.“

Matthias Wiegel, Generalbevollmächtigter für Fördermitgliedsgewinnung und -betreuung beim AfW, erklärt: „Carmignacs Engagement für Exzellenz, eine starke unternehmerische Kultur und die tiefen Einblicke in das Investmentgeschehen werden unsere Mitglieder bei Ihrer Arbeit unterstützen und kommen damit auch den Interessen ihrer Kunden zugute.“